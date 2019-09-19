24 مباراة تشعل لهيب الدوري الأوروبي اليوم

يعود إسبانيول للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد غياب دام 12 عاما منذ أن خسر نهائي البطولة بمسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي» أمام إشبيلية
تستحوذ مباراة أرسنال، ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.
ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1).
ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعد مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا مواجهة بين ستاندارد لييج وفيتوريا جيمارايش.
كما تشهد البطولة فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي، وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب 2017، والذي يستهل مسيرته بمواجهة ضيفه أستانا من كازاخستان، ضمن منافسات المجموعة الـ12، التي تعرف أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي.
وجوه جديدة
يلتقي وولفر هامبتون الإنجليزي، الوجه الجديد
كما تشهد البطولة فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي، وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب 2017، والذي يستهل مسيرته بمواجهة ضيفه أستانا من كازاخستان، ضمن منافسات المجموعة الـ12، التي تعرف أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي.
وجوه جديدة
يلتقي وولفر هامبتون الإنجليزي، الوجه الجديد في البطولة، مع سبورتنج براجا البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الـ11، التي تشهد كذلك مباراة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وبشكتاش التركي.
ويستضيف فولفسبورج الألماني فريق أوليكساندريا الأوكراني، الذي يخوض البطولة الأوروبية للمرة الأولى، حيث يتنافسان في المجموعة التاسعة، التي تشهد أيضا المواجهة بين جنت البلجيكي وسانت إيتيان الفرنسي.
كما يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني فريقا آخر يشارك في البطولة للمرة الأولى، وهو وولفسبيرجر النمساوي، ضمن فعاليات المجموعة العاشرة، التي تشهد أيضا المواجهة بين روما الإيطالي وإسطنبول باشاك شهير التركي، وسبق للأرميني هنريك مخيتاريان أن فاز باللقب مع مانشستر يونايتد، في 2017، ويطمح إلى قيادة روما لبداية قوية في البطولة.
ويواجه لاتسيو الإيطالي مضيفه كلوج الروماني، في المجموعة الخامسة، التي تعرف أيضا المباراة بين رين الفرنسي وسيلتيك الأسكتلندي، ويحل إشبيلية الإسباني ضيفا على كاراباجا أجدام في باكو، ضمن فعاليات المجموعة الأولى، التي تشهد المواجهة بين أبويل نيقوسيا القبرصي وديديلانجي من لوكسمبورج، ويفتقد إشبيلية في مباراة اليوم جهود لاعبيه، نوليتو للإصابة ولوكاس أوكامبوس للإيقاف.
عودة بعد غياب دام 12 عاما
كما يفتقد إسبانيول الإسباني جهود مهاجمه فاكوندو فيريرا، عندما يستضيف فرينكفاروزي المجري في المجموعة الثامنة، التي تشهد أيضا المواجهة بين لودوجوريتس رازجراد البلغاري وسيسكا موسكو الروسي.
ويعود إسبانيول للمشاركة في البطولات الأوروبية، بعد غياب دام 12 عاما، منذ أن خسر نهائي البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) أمام إشبيلية، كما يعود خيتافي الإسباني للبطولات الأوروبية، بمواجهة طرابزون سبور التركي في المجموعة الثالثة، التي تشهد أيضا المباراة بين بازل السويسري وكراسنودار الروسي.
وفي باقي المباريات، يلتقي دينامو كييف الأوكراني مع مالمو السويدي، وكوبنهاجن الدنماركي مع لوجانو السويسري في المجموعة الثانية، وآيندهوفن الهولندي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولاسك لينز النمساوي مع روزنبرج النرويجي، في المجموعة الرابعة، وبورتو البرتغالي مع يانج بويز السويسري، وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي مع فينورد الهولندي، في المجموعة السابعة.
وفي ما يلي مواعيد أبرز مواجهات اليوم:
- كارباج أجدام (أذربيجان) × إشبيلية (إسبانيا) الساعة 6.55
- رين (فرنسا) × سيلتك (أسكتلندا) الساعة 6.55
- إينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) × أرسنال (إنجلترا) الساعة 6.55
- بي إس في آيندهوفن (هولندا) × سبورتينج لشبونة (البرتغال) الساعة 6.55
- روما (إيطاليا) × إسطنبول باشاك شهير (تركيا) الساعة 9
- مانشستر يونايتد (إنجلترا) × إف سي أستانا (كازاخستان) الساعة 9
- وولفر هامبتون (إنجلترا) × سبورتينج براجا (البرتغال) الساعة 9
- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) × بشكتاش (تركيا) الساعة 9
- بورتو (البرتغال) × يونج بويز (سويسرا) الساعة 9
- جلاسكو رينجرز (أسكتلندا) × فينورد روتردام (هولندا) الساعة 9