رياضة

24 مباراة تشعل لهيب الدوري الأوروبي اليوم

يعود إسبانيول للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد غياب دام 12 عاما منذ أن خسر نهائي البطولة بمسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي» أمام إشبيلية
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
أرسنال
أرسنال
تستحوذ مباراة أرسنال، ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي. ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1). ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعد مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا مواجهة بين ستاندارد لييج وفيتوريا جيمارايش.
كما تشهد البطولة فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي، وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب 2017، والذي يستهل مسيرته بمواجهة ضيفه أستانا من كازاخستان، ضمن منافسات المجموعة الـ12، التي تعرف أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي. وجوه جديدة يلتقي وولفر هامبتون الإنجليزي، الوجه الجديد
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زين-الدين-زيدان-1

زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
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الأهلي يكشف لـ«التحرير» الموعد الجديد لموقعة السوبر

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الموعد النهائي الخاص بمباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018) والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفًا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد».
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ليفاندوفسكي يخالف تصريحات مدربه نيكو كوفاتش

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، رضاه عن فوز فريقه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. واستطاع البايرن تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الـ16 على التوالي، ليواصل تعزيز رقمه القياسي. وأبرز موقع "سبورت 1" تصريحات كوفاتش، إذ قال: "أنا راضٍ عن مستوانا في المباراة، لأننا خلقنا فرصًا عديدة، وبدون الفرص لن يمكنك تسجيل الأهداف، وربما كنت أتمنى تسجيل هدف آخر، لكن على أي حال فالنتيجة مرضية، وأهنئ فريقي على الأداء الرائع".
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تشيلسي‎

تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.
أرسنال (2)

قائد أرسنال: سعداء بالحصول على نقطة أمام واتفورد

اتهم جرانيت تشاكا، قائد أرسنال، زملاءه بالشعور بالفزع خلال مواجهة واتفورد وإهدار التقدم بهدفين، ليتعادل الفريق 2-2 في البريميرليج. وقال تشاكا: "ماذا حدث بشكل خاطئ؟ هذا سؤال جيد. بين الشوطين دخلنا غرفة اللاعبين وكل شيء كان يسير بشكل جيد، وشعر الجميع بالسعادة، لكننا خرجنا ولعبنا بشكل سيئ في الشوط الثاني. يجب القول إننا سعداء بالحصول على نقطة واحدة، وشعرنا بالفزع في الشوط الثاني. كنا نعرف أن بوسع المنافس الضغط علينا، لكن كان ينبغي أن نظهر شخصيتنا بشكل أفضل. لقد تحدثنا بخصوص ذلك، ولا يمكن أن نقدم مثل هذا الأداء الذي حدث في الشوط الثاني".
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
إدين هازارد

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
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