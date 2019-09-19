24 مباراة تشعل لهيب الدوري الأوروبي اليوم

يعود إسبانيول للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد غياب دام 12 عاما منذ أن خسر نهائي البطولة بمسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي» أمام إشبيلية

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

أرسنال

تستحوذ مباراة أرسنال، ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي. ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1). ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعد مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا مواجهة بين ستاندارد لييج وفيتوريا جيمارايش.

كما تشهد البطولة فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي، وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب 2017، والذي يستهل مسيرته بمواجهة ضيفه أستانا من كازاخستان، ضمن منافسات المجموعة الـ12، التي تعرف أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي. وجوه جديدة يلتقي وولفر هامبتون الإنجليزي، الوجه الجديد