صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

الصحف كشفت عن إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على جريمة بشعة بإعدامهم فلسطينية (50 عاما) بدم بارد ودون أن تشكل أي خطر عليهم، كما أظهرت ذلك الكاميرات التي وثقت الجريمة

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

صحف عربية

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".

وأشار إلى أنها قدمت جميعها من شمال السعودية وليس جنوبها، كما يدّعي الحوثيون الذين تبنوا الهجمات. وقال المالكي إن "الطائرات المسيرة من دون طيار من نوع (دلتا- وينج) الإيرانية، وصواريخ (كروز) من نوع (يا علي) استخدمت في الهجوم على منشأتي بقيق وخريص". وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،