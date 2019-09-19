صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

الصحف كشفت عن إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على جريمة بشعة بإعدامهم فلسطينية (50 عاما) بدم بارد ودون أن تشكل أي خطر عليهم، كما أظهرت ذلك الكاميرات التي وثقت الجريمة
لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا.
وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي.
وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
وأشار إلى أنها قدمت جميعها من شمال السعودية وليس جنوبها، كما يدّعي الحوثيون الذين تبنوا الهجمات.
وقال المالكي إن "الطائرات المسيرة من دون طيار من نوع (دلتا- وينج) الإيرانية، وصواريخ (كروز) من نوع (يا علي) استخدمت في الهجوم على منشأتي بقيق وخريص".
وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،
وأشار إلى أنها قدمت جميعها من شمال السعودية وليس جنوبها، كما يدّعي الحوثيون الذين تبنوا الهجمات.
وقال المالكي إن "الطائرات المسيرة من دون طيار من نوع (دلتا- وينج) الإيرانية، وصواريخ (كروز) من نوع (يا علي) استخدمت في الهجوم على منشأتي بقيق وخريص".
وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اجتمع أمس الأربعاء في قصر السلام في جدة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وشدد بومبيو خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص التي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.
وذكرت صحيفة "البيان" أن المملكة العربية السعودية أكدت أن الاعتداء الذي وقع على منشأتي "أرامكو" اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين، في وقت أشاد فيه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بأداء شركة أرامكو خلال الأزمة، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يدين لـ"أرامكو" بالشكر، بينما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران.
وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى تأكيد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، أن إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل.
وأضاف: "نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسنواصل الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".
وفي الإطار ذاته، كشفت "عكاظ" عن انضمام الإمارات إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قال إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
وتحت عنوان "الاحتلال يعدم فلسطينية بدم بارد.. والجريمة توثقها الكاميرات"، تناولت صحيفة "الخليج" إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على جريمة بشعة، بإعدامهم فلسطينية (50 عاما) بدم بارد ودون أن تشكل أي خطر عليهم، كما أظهرت ذلك الكاميرات التي وثقت الجريمة.
وباتت استباحة دم الفلسطيني بحجة محاولته تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي مسلسلا ممنهجا في الأراضي المحتلة، ورسالة مفادها أن حياته متوقفة على مزاجية المحتل.
وفي وقت مبكر من أمس الأربعاء، كان حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية مسرحًا لجريمة إعدام جديدة بحق فلسطينية.
وبالانتقال إلى الانتخابات الإسرائيلية، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه على الرغم من نشر نتائج 95 في المئة من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، وظهور نتيجة توضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فشل في تحقيق هدفه لفوز معسكر اليمين الذي يقوده بأكثرية 61 مقعدا من مجموع 120، فإنه يرفض الاعتراف بالهزيمة ويصر على تشكيل حكومة يمين متطرف بقيادته.
وقد ألقى خطابا أمام مؤيديه، فجر أمس الأربعاء، كما لو أنه خطاب النصر، وبدأ حملة لممارسة سياسة الجزرة والعصا مع أفيجدور ليبرمان، الذي أصبح لسان الميزان.
فمن جهة يحاول إغراءه بمنصب "القائم بأعمال رئيس الحكومة"، وبذلك يغريه بتغذية طموحه كي يصبح رئيسا للوزراء، ومن جهة ثانية يدير حربا ضد بيني غانتس لأنه ينوي تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل المؤيدة للإرهاب، على حد وصفه، لكي يخيفه ويخيف كل من يدعم إقامة حكومة برئاسة غانتس.
وذكرت "الجزيرة" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس وجدا نفسيهما غداة الانتخابات العامة في طريق مسدود، بعد أرقام نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية استنادا إلى مصادر في لجنة الانتخابات تشير إلى أنهما تعادلا في المقاعد التي حصدها كل من تحالفيهما، ما يعقد مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وحول الانتخابات التونسية، ذكرت صحيفة "البيان" أن حزب "قلب تونس" أكد في بيان أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، رفض ملف مطلب الإفراج عنه، بحسب "راديو موزاييك".
وقال محامي نبيل القروي، كمال بن مسعود: "رفض القاضي اتخاذ قرار، معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه"، وأضاف: "سنستأنف القرار".
ونقلت "الاتحاد" تعليق محام آخر للقروي أنها "الجهة القضائية الثالثة التي تعلن عدم اختصاصها"، مذكرا بأن محكمة الاستئناف رفضت أيضا اتخاذ قرار في الثالث من سبتمبر ومثلها محكمة النقض في 13 سبتمبر الجاري.