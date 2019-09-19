رياضة

ساري يكشف أسباب التعادل أمام أتلتيكو مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
ساري
ساري
كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، أنه كان يشعر بأن مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني كانت «تحت السيطرة» ولكن فريقه عانى في نهاية المباراة بعدما تراخى اللاعبون لينتهي اللقاء بالتعادل، إذ كان يوفنتوس متقدمًا بهدفين نظيفين تقدم بهما في الشوط الثاني، ولكن أتلتيكو انتزع التعادل، علمًا بأن الهدف الثاني لأتلتيكو جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأوضح ساري: «كانت لديّ قناعة تامة بأن المباراة تحت السيطرة لأن فريقي لديه شخصية وقدم مباراة جيدة ولكن انتابني شعور بالغضب لأنه أهدر الفوز في نهاية المباراة، قدمنا أداءً أفضل في المباريات الماضية وأعتقد أننا كنا نستطيع إنهاء المباراة دون مشكلات». وأضاف: «كان مهمًّا أن نفوز بهذه المباراة
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اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

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