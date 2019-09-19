رياضة

بيب جوارديولا يتغنى بنجم مانشستر سيتي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فرناندينيو لاعب الوسط يملك الشخصية والخبرة لحل الأزمات الدفاعية، وذلك عقب مشاركته في الدفاع، خلال فوز سيتي 3- 0 على شاختار دونيتسك، في دوري أبطال أوروبا، في ظل غياب جون ستونز، وتعافي إيميريك لابورت من جراحة في الركبة. وواصل بيب: "لم تكن لدي أي شكوك من أنه (سيشعر براحة في خط الدفاع)، لهذا السبب هو مهم للغاية لنا، لا نملك العديد من الخيارات... وهو اللاعب الوحيد المتاح، يمكن لآخرين اللعب في هذا المركز، لكن فرناندينيو لاعب ذكي ورائع ومذهل، ويملك خبرة كبيرة وشخصية والجميع يستمعون لما يقوله، وهذا مهم جدا".
وبسبب قدرته على الالتحام والتمرير بدقة، فإن فرناندينيو هو اللاعب المثالي للوجود في الدفاع، في أسلوب لعب جوارديولا، وقال فرناندينيو: "كنت أتدرب على هذا المركز منذ بداية الموسم.. كانت فرصتي، أتمنى أن أتطور، والفريق قدم أداء جيدا... لأننا لعبنا كفريق". وعن المباراة، قال بيب جوارديولا: "لقد خضنا مواجهة
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زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
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الأهلي يكشف لـ«التحرير» الموعد الجديد لموقعة السوبر

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الموعد النهائي الخاص بمباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018) والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفًا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد».
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ليفاندوفسكي يخالف تصريحات مدربه نيكو كوفاتش

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، رضاه عن فوز فريقه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. واستطاع البايرن تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الـ16 على التوالي، ليواصل تعزيز رقمه القياسي. وأبرز موقع "سبورت 1" تصريحات كوفاتش، إذ قال: "أنا راضٍ عن مستوانا في المباراة، لأننا خلقنا فرصًا عديدة، وبدون الفرص لن يمكنك تسجيل الأهداف، وربما كنت أتمنى تسجيل هدف آخر، لكن على أي حال فالنتيجة مرضية، وأهنئ فريقي على الأداء الرائع".
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مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
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مانشستر سيتي في مواجهة معتادة أمام شاختار

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب دونباس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقع فيها الفريقان معًا في نفس المجموعة. وفي الموسم الماضي فاز السيتي بثلاثية نظيفة على ذلك الملعب، وأصبح حينها أول فريق إنجليزي يحقق انتصارا على ملعب شاختار، كما فاز السيتي على ملعبه الموسم الماضي بنتيجة 6-0.
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جوارديولا يعلن إصابة ستونز ويكشف عن مدة غيابه

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة جون ستونز مدافع الستيزنز، بإصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع وجاءت تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة السيتي وشاختار دونستك، والتى من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا. وينتظر الفريق السماوى مواجهات سهلة فى البطولة الأوروبية، حيث يقع فى المجموعة الثالثة مع كل من أتلانتا ودينامو زغرب وشاختار دونيستك.
بيب جوارديولا

«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".
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