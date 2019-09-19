بيب جوارديولا يتغنى بنجم مانشستر سيتي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

بيب جوارديولا

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فرناندينيو لاعب الوسط يملك الشخصية والخبرة لحل الأزمات الدفاعية، وذلك عقب مشاركته في الدفاع، خلال فوز سيتي 3- 0 على شاختار دونيتسك، في دوري أبطال أوروبا، في ظل غياب جون ستونز، وتعافي إيميريك لابورت من جراحة في الركبة. وواصل بيب: "لم تكن لدي أي شكوك من أنه (سيشعر براحة في خط الدفاع)، لهذا السبب هو مهم للغاية لنا، لا نملك العديد من الخيارات... وهو اللاعب الوحيد المتاح، يمكن لآخرين اللعب في هذا المركز، لكن فرناندينيو لاعب ذكي ورائع ومذهل، ويملك خبرة كبيرة وشخصية والجميع يستمعون لما يقوله، وهذا مهم جدا".

وبسبب قدرته على الالتحام والتمرير بدقة، فإن فرناندينيو هو اللاعب المثالي للوجود في الدفاع، في أسلوب لعب جوارديولا، وقال فرناندينيو: "كنت أتدرب على هذا المركز منذ بداية الموسم.. كانت فرصتي، أتمنى أن أتطور، والفريق قدم أداء جيدا... لأننا لعبنا كفريق". وعن المباراة، قال بيب جوارديولا: "لقد خضنا مواجهة

وبسبب قدرته على الالتحام والتمرير بدقة، فإن فرناندينيو هو اللاعب المثالي للوجود في الدفاع، في أسلوب لعب جوارديولا، وقال فرناندينيو: "كنت أتدرب على هذا المركز منذ بداية الموسم.. كانت فرصتي، أتمنى أن أتطور، والفريق قدم أداء جيدا... لأننا لعبنا كفريق".



وعن المباراة، قال بيب جوارديولا: "لقد خضنا مواجهة رائعة بكل جدية، دافعنا جيدًا وخلقنا فرصًا، خاصةً في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث كان بإمكاننا إنهاء اللقاء".



وتابع جوارديولا: "الناس انتظرت مني عقب مباراة نورويتش، أن أنقلب على هؤلاء اللاعبين، وأعنفهم على تلك الخسارة (3- 2).. لكن في الحقيقة إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أكون مدربهم، بعد ما قدموه على مدار موسمين، حيث خسرنا مباراة واحدة خلال 8 أشهر في الدوري الإنجليزي".