اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة شرق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب في نحو 11 منطقة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تصل لنحو 24 ساعة. ودعت الشركة المواطنين لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستوفر تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.

وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 11 منطقة بحي شرق المحافظة، وهي "تحيمر البحرية والمهاجرين والعكاري والزويدة والمراغي والعبيد والثلاثين وخورشيد والخروعة والنخل والرحمة". وطالبت الشركة المواطنين عند الحاجة، بالاتصال بشركة المياه على الخط الساخن رقم 125 ومن أي تليفون أرضي على رقم 035815700 ومن أى محمول