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اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة شرق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب في نحو 11 منطقة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تصل لنحو 24 ساعة. ودعت الشركة المواطنين لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستوفر تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 11 منطقة بحي شرق المحافظة، وهي "تحيمر البحرية والمهاجرين والعكاري والزويدة والمراغي والعبيد والثلاثين وخورشيد والخروعة والنخل والرحمة". وطالبت الشركة المواطنين عند الحاجة، بالاتصال بشركة المياه على الخط الساخن رقم 125 ومن أي تليفون أرضي على رقم 035815700 ومن أى محمول
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طقس-حار (4)

أتربة وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ15 مليون دينار كويتي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 83 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018، وتم نشر القرار اليوم الخميس في الجريدة الرسمية. وفي مايو الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي.
طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

بسبب كسر ماسورة.. قطع مياه الشرب بوسط الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب، بمناطق بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بخط قطر "1000 مليمتر" بمدخل الدريسة اتجاه السكة الحديد، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي "الدريسة والحضرة الجديدة"، حتى تتمكن شركة المياه من الاصلاح. تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بوسط المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الفور تم إبلاغ شركتي الصرف ومياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
طقس-حار (6)

الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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