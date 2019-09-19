سيميوني سعيد بالروح القتالية للروخيبلانكوس

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

دييجو سيميوني

قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب التعادل أمام يوفنتوس (2-2) في مستهل مشوار الفريقين بمجموعات دوري الأبطال، إن فريقه يحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى له، مبديا أسفه لغياب الشراسة الهجومية. وأضاف سيميوني: "سعيد بالروح القتالية للاعبين وعدم استسلامهم رغم التأخر بهدفين أمام فريق ينافس بالطبع للفوز بدوري الأبطال. بعيدًا عن النقطة، هناك أشياء إيجابية كثيرة للمستقبل، ومن الواضح أننا نحتاج للوقت للتحسن بالنظر للأداء في الليجا وفي دوري الأبطال، وأتمنى أن نرتكب أقل أخطاء ممكنة خلال هذه الفترة".

وأثنى على أداء فريقه في الشوط الأول، كما أبدى إعجابه بـ"الهدفين الرائعين" ليوفنتوس، "الأول المذهل" من تسديدة خوان كوادرادو، و"الثاني من هجمة مرتدة نموذجية" أنهاها بليز ماتويدي في الشباك. وأضاف سيميوني: "أكثر ما أعجبني هو أننا لم نستسلم مطلقا، وحافظنا طول الوقت على نفس النهج بالبحث عن الحلول في عمق

وأثنى على أداء فريقه في الشوط الأول، كما أبدى إعجابه بـ"الهدفين الرائعين" ليوفنتوس، "الأول المذهل" من تسديدة خوان كوادرادو، و"الثاني من هجمة مرتدة نموذجية" أنهاها بليز ماتويدي في الشباك.



وأضاف سيميوني: "أكثر ما أعجبني هو أننا لم نستسلم مطلقا، وحافظنا طول الوقت على نفس النهج بالبحث عن الحلول في عمق دفاع المنافس، وظهر خيمينيز في فرصة، وقطعًا في هذه المساحة، فإن وجود (أنخيل) كوريا وفيتولو شكل خطورة كبيرة في مواقف فردية جعلتنا أقرب لمرمى المنافس".



ولم يقيّم سيميوني النقطة التي حصدها الفريق بـ"الجيدة أو السيئة"، ولكنه أكد وجود جوانب إيجابية كثيرة ستساعد الفريق مستقبلا، وأوضح: "لعبنا أمام منافس قوي جدا، ويمتلك لاعبين ذوى خبرات كبيرة. افتقدنا خبرات مثل هذه في بعض اللاعبين لمثل هذه المباريات، هذه المباراة ستساعدنا كثيرًا في المستقبل".