رياضة

قائد يوفنتوس حزين لخسارة نقطتين أمام أتلتيكو

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ليوناردو بونوتشي
ليوناردو بونوتشي
لم يخف ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، حزنه، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد، بهدفين لكل فريق، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وفشل يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد، حيث نجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق، ثم معادلة النتيجة في الوقت الأخير، وسجل أتلتيكو هدفيه من كرتين ثابتتين، عن طريق سافيتش، وهيكتور هيريرا. وقال بونوتشي في تصريحات لموقع يويفا: "لعبنا مباراة رائعة، لكن يجب أن نكون أكثر حرصًا في الكرات الثابتة، والتي كلفتنا هدفين".
وأردف ليوناردو بونوتشي: "بالطبع حزين لخسارة نقطتين، ففي مثل تلك المباريات، يجب أن يكون تركيزنا من أول دقيقة وحتى صافرة الحكم". وخطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا من مضيفه يوفنتوس، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال
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زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
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الأهلي يكشف لـ«التحرير» الموعد الجديد لموقعة السوبر

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سيميوني سعيد بالروح القتالية للروخيبلانكوس

قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب التعادل أمام يوفنتوس (2-2) في مستهل مشوار الفريقين بمجموعات دوري الأبطال، إن فريقه يحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى له، مبديا أسفه لغياب الشراسة الهجومية. وأضاف سيميوني: "سعيد بالروح القتالية للاعبين وعدم استسلامهم رغم التأخر بهدفين أمام فريق ينافس بالطبع للفوز بدوري الأبطال. بعيدًا عن النقطة، هناك أشياء إيجابية كثيرة للمستقبل، ومن الواضح أننا نحتاج للوقت للتحسن بالنظر للأداء في الليجا وفي دوري الأبطال، وأتمنى أن نرتكب أقل أخطاء ممكنة خلال هذه الفترة".
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ساري يكشف أسباب التعادل أمام أتلتيكو مدريد

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، أنه كان يشعر بأن مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني كانت «تحت السيطرة» ولكن فريقه عانى في نهاية المباراة بعدما تراخى اللاعبون لينتهي اللقاء بالتعادل، إذ كان يوفنتوس متقدمًا بهدفين نظيفين تقدم بهما في الشوط الثاني، ولكن أتلتيكو انتزع التعادل، علمًا بأن الهدف الثاني لأتلتيكو جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
أتلتيكو مدريد - يوفنتوس (1)

أتلتيكو في مهمة انتقامية أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لصدام الموسم الماضي في دور الـ16، والذي حسمه اليوفي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، ويشارك أتلتيكو في دور المجموعات للموسم السابع على التوالي، بينما يشارك اليوفي للمرة الثامنة تواليا، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام الأندية الإيطالية، مسجلًا في تلك المباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.
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