قائد يوفنتوس حزين لخسارة نقطتين أمام أتلتيكو

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ليوناردو بونوتشي

لم يخف ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، حزنه، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد، بهدفين لكل فريق، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وفشل يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد، حيث نجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق، ثم معادلة النتيجة في الوقت الأخير، وسجل أتلتيكو هدفيه من كرتين ثابتتين، عن طريق سافيتش، وهيكتور هيريرا. وقال بونوتشي في تصريحات لموقع يويفا: "لعبنا مباراة رائعة، لكن يجب أن نكون أكثر حرصًا في الكرات الثابتة، والتي كلفتنا هدفين".

وأردف ليوناردو بونوتشي: "بالطبع حزين لخسارة نقطتين، ففي مثل تلك المباريات، يجب أن يكون تركيزنا من أول دقيقة وحتى صافرة الحكم". وخطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا من مضيفه يوفنتوس، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال