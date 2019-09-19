قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ15 مليون دينار كويتي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 83 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018، وتم نشر القرار اليوم الخميس في الجريدة الرسمية. وفي مايو الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي.

وفي أبريل الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018، كما وافق على تخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية