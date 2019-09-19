قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ40 مليون دينار كويتي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بـ15 مليون دينار كويتي، الموقعة في شرم الشيخ، 8 ديسمبر 2018، كما أصدر قرار رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة في 12 يوليو 2018 بين مصر والصندوق الكويتي بـ25 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ 8 ديسمبر 2018، وتم نشر القراران، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.

وفي مايو الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي. وفي أبريل الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،