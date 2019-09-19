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قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ40 مليون دينار كويتي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بـ15 مليون دينار كويتي، الموقعة في شرم الشيخ، 8 ديسمبر 2018، كما أصدر قرار رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة في 12 يوليو 2018 بين مصر والصندوق الكويتي بـ25 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ 8 ديسمبر 2018، وتم نشر القراران، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.
وفي مايو الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي. وفي أبريل الماضي، وافق السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
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رئيس-مجلس-الوزراء-يترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين-ببورسعيد (1)

مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
سامح-شكرى (3)

شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
أنفاق-بورسعيد (2)

فرص عمل وزمن قياسي.. أنفاق بورسعيد نعمة لأبناء سيناء

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، ويمثل بداية حقيقية للإعمار، ويعد مشروعا حيويا لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء، من خلال تسهيل العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد خلال 5 دقائق فقط، مضيفا أن الأنفاق ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء، حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمنا لعبور النفق، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة.
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الرئيس-السيسى

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما. وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993. وعمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998 " القضاء المدني، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائي، القضاء الشرعي"، وعامين "عضو يمين دائرة"، وعامين "رئيس محكمة جزئية".
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السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 177 لسنة 2019، متبوعا بتصديق وزارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الماضي.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

بقرار جمهوري.. السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر سنة 2019، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.. وتنص المادة 276 من الدستورعلى أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

توقيع مذكرة تعاون قضائي بين مصر والكويت

وقع النائب العام المستشار نبيل صادق، ونظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
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