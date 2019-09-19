ليفاندوفسكي يخالف تصريحات مدربه نيكو كوفاتش

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

بايرن ميونيخ

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، رضاه عن فوز فريقه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. واستطاع البايرن تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الـ16 على التوالي، ليواصل تعزيز رقمه القياسي. وأبرز موقع "سبورت 1" تصريحات كوفاتش، إذ قال: "أنا راضٍ عن مستوانا في المباراة، لأننا خلقنا فرصًا عديدة، وبدون الفرص لن يمكنك تسجيل الأهداف، وربما كنت أتمنى تسجيل هدف آخر، لكن على أي حال فالنتيجة مرضية، وأهنئ فريقي على الأداء الرائع".

وخص المدرب الكرواتي لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو بالذكر، قائلا: "لقد قدم مستوى رائعًا في المباراة، وكلما كانت الكرة بين قدميه، كان لدينا بُعد آخر على أرض الملعب". من جانبه، خالف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تصريحات مدربه، بقوله: "اتخذنا في أغلب الفترات قرارات خاطئة، وكنا متأخرين كثيرًا

وخص المدرب الكرواتي لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو بالذكر، قائلا: "لقد قدم مستوى رائعًا في المباراة، وكلما كانت الكرة بين قدميه، كان لدينا بُعد آخر على أرض الملعب".



من جانبه، خالف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تصريحات مدربه، بقوله: "اتخذنا في أغلب الفترات قرارات خاطئة، وكنا متأخرين كثيرًا في العديد من الأمور، وفي النهاية سجلنا 3 أهداف، لكنها ليست 5 أو 6، لكن بإمكاننا الاستفادة من هذه المباراة في تحسين مستوانا وأن نصبح بشكل أفضل".



حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا سهلًا على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، أحرزها كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، في الدقائق 34 و80 و91، ليحصد بايرن أول 3 نقاط، وضعته في صدارة المجموعة الثانية، بينما تذيل النجم الأحمر الترتيب بدون رصيد.

