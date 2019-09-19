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مدارس الإسكندرية في مرمى الأزمات قبل بدء الدراسة

الكثافة الطلابية والكتب المدرسية والقمامة ثالوث يهدد العام الدراسي الجديد.. والتعليم: 42 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. وقنصوة: تلويث أسوار المدارس يستوجب عقاب
تحرير:محمد مجلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
ساعات قليلة ويهل علينا عام دراسي جديد وسط آمال مختلفة ومتنوعة لكل طالب مشتركة فى تحقيق النجاح ومبنية على التعب والاجتهاد لتحقيق ما يصبو إليه الجميع، بينما يكون أولياء الأمور هم الأكثر معاناة ومثابرة لدعم أبنائهم حتى يتحقق هذا النجاح، وفي المقابل هناك دور على مسؤولي التربية والتعليم للإسهام في الخروج بالعام الدراسي على أفضل ما يكون والتغلب على المشكلات المتكررة فى كل عام، والتي تكون سببا رئيسيا في بث القلق لدى الجميع، وفي الإسكندرية هناك ثالوث خطر يهدد السنة الدراسية يتمثل فى "الكثافة الطلابية والكتب المدرسية والقمامة".
الكثافة الطلابية تعد الكثافة الطلابية وأزمة نقص مقاعد الجلوس هي الأبرز والأكثر وضوحا في المحافظة خلال الأعوام السابقة، فطالب أولياء الأمور بضرورة التغلب على الزحام ووجود ما يقرب من 60 إلى 130 طالبا فى الفصل الواحد. وقال قدرى عبد الرحيم ولي أمر التلميذ عمر بمدرسة نجع البراهمة، ببرج العرب التعليمي، إن
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رئيس-مجلس-الوزراء-يترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين-ببورسعيد (1)

مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
أنفاق-بورسعيد (2)

فرص عمل وزمن قياسي.. أنفاق بورسعيد نعمة لأبناء سيناء

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، ويمثل بداية حقيقية للإعمار، ويعد مشروعا حيويا لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء، من خلال تسهيل العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد خلال 5 دقائق فقط، مضيفا أن الأنفاق ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء، حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمنا لعبور النفق، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة.
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طلاب -الثانوية(1)

صيانة ونظافة وتطوير.. هكذا استعدت العاصمة للدراسة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على استعداد المدارس في المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد والتنسيق مع كل المسئولين بالمحافظة، وذلك لانطلاق عام دراسي بدون عقبات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكل قيادات المحافظة.
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الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مستشفى-جامعة -الاسكندرية

غضب سكندري لرفع تذكرة مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه

انتابت عددا من السكندريين وبعض المترددين من المحافظات المجاورة على المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية لتلقى العلاج حالة من الغضب الشديد بعد إصدار قرار من مجلس إدارة المستشفيات يفيد برفع قيمة تذكرة الدخول إلى 100 جنيه ما اعتبروه أمرا غير مقبول، خصوصا أن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا هم أكثر المترددين على هذه المستشفيات، لتلقى العلاج خلال سنوات كثيرة مضت، وهاجم سكندريون الإدارة باعتبارهم يبحثون تحويلها للنظام الخاص، فيما أرجع المسؤولون سبب ذلك إلى ارتفاع المديونية على المستشفيات الجامعية وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك.
جامعة-الاسكندرية

المديونية سبب رفع أسعار مستشفيات جامعة الإسكندرية

قررت إدارة المستشفيات الجامعية رفع أسعار الخدمات الخاصة بدخول المرضى والزيارات وبعض الخدمات وسط حالة رفض كبيرة، وأصدرت الإدارة بيانا تؤكد من خلاله أسباب القرار وأن الزيادات التي وصفتها بـ"الطفيفة" سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.
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