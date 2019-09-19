مدارس الإسكندرية في مرمى الأزمات قبل بدء الدراسة

الكثافة الطلابية والكتب المدرسية والقمامة ثالوث يهدد العام الدراسي الجديد.. والتعليم: 42 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. وقنصوة: تلويث أسوار المدارس يستوجب عقاب

تحرير:محمد مجلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

ساعات قليلة ويهل علينا عام دراسي جديد وسط آمال مختلفة ومتنوعة لكل طالب مشتركة فى تحقيق النجاح ومبنية على التعب والاجتهاد لتحقيق ما يصبو إليه الجميع، بينما يكون أولياء الأمور هم الأكثر معاناة ومثابرة لدعم أبنائهم حتى يتحقق هذا النجاح، وفي المقابل هناك دور على مسؤولي التربية والتعليم للإسهام في الخروج بالعام الدراسي على أفضل ما يكون والتغلب على المشكلات المتكررة فى كل عام، والتي تكون سببا رئيسيا في بث القلق لدى الجميع، وفي الإسكندرية هناك ثالوث خطر يهدد السنة الدراسية يتمثل فى "الكثافة الطلابية والكتب المدرسية والقمامة".

الكثافة الطلابية تعد الكثافة الطلابية وأزمة نقص مقاعد الجلوس هي الأبرز والأكثر وضوحا في المحافظة خلال الأعوام السابقة، فطالب أولياء الأمور بضرورة التغلب على الزحام ووجود ما يقرب من 60 إلى 130 طالبا فى الفصل الواحد. وقال قدرى عبد الرحيم ولي أمر التلميذ عمر بمدرسة نجع البراهمة، ببرج العرب التعليمي، إن

الكثافة الطلابية

تعد الكثافة الطلابية وأزمة نقص مقاعد الجلوس هي الأبرز والأكثر وضوحا في المحافظة خلال الأعوام السابقة، فطالب أولياء الأمور بضرورة التغلب على الزحام ووجود ما يقرب من 60 إلى 130 طالبا فى الفصل الواحد.

وقال قدرى عبد الرحيم ولي أمر التلميذ عمر بمدرسة نجع البراهمة، ببرج العرب التعليمي، إن "العام الماضي كان الأسوأ حيث لم يجد نجله مكانا للجلوس وظل متنقلا مع زملائه من فصل لآخر وجلس بجوار 5 من زملائه في تختة واحدة ونأمل فى التغلب على هذه الأزمة".

وأضاف محمد عبد الرحمن، ولي أمر طالب بمدرسة المندرة، أن "عدم توفير أماكن للطلاب سيكون الأزمة الكبيرة وكانت هناك فرصة أمام مسؤولي التعليم فى الإسكندرية للقضاء على تلك الظاهرة وتوفير فصول وأماكن آدمية تخدم العملية التعليمية ولن نسمح بتكرار أزمات العام الماضي وجلوس الطلاب على الأرض".

القمامة أمام المدارس

وحذر أولياء الأمور من انتشار القمامة أمام المدارس كعادة كل عام، وقال محمد حسن، أحد أولياء الأمور بمدرسة صلاح الدين، "أبناؤنا يعانون من انتشار القمامة على أسوار المدارس مما يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة".

وطالبت ماجدة محمد، ولية أمر طلاب بمجمع مدارس الرأس السوداء، بالاهتمام بالمتابعة اليومية للمدارس ومنع تحويلها إلى مقالب للقمامة، خاصة فترة الشتاء حيث يزداد انتشار المياه والقمامة وتنسد بالوعات الصرف.

الكتب المدرسية

في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية التربية والتعليم عن وصول الكتب المدرسية، أبدى أولياء الأمور قلقهم من عدم تسلمها، فقالت فايزة محمود ولية أمر طالب بمدرسة على بن أبي طالب، إنها سددت المصروفات وتوجهت لتسلم الكتب، لكن المدرسة أكدت عدم وصولها حتى الآن.

بينما شكا عادل عبد الله، ولي أمر طالب، من تأخر وصول بعض الكتب مثل الأعوام الماضية، حيث تسلم الطلاب 4 كتب فقط والباقي على مدار أكثر من شهر.

42 مدرسة جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية

من جانبه أكد يوسف الديب القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن 42 مدرسة جديدة بها 766 فصلا ستدخل الخدمة لتخفيف الكثافات في الفصول في مطلع العام الدراسي الجديد، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل مدارس الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية ومعلمين، موضحًا أن المديرية على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، ولفت إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، وأنه وجه بتسليمها للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.

وشدد على حظر دخول مندوبي المبيعات خاصة مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.

محافظ الإسكندرية: نعمل على توفير مناخ مناسب

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية فى حالة استنفار استعدادا لاستقبال عام دراسي جديد، مؤكدًا أنه وجه شركة نهضة مصر للنظافة ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة، برفع صناديق القمامة من محيط المدارس وعمل محضر مخالفة بيئية لأي مواطن يلقى قمامة أمام المدارس للحفاظ على البيئة الصحية المحيطة بالنشء.