فرنسا ترسل 7 خبراء عسكريين للتحقيق في هجوم أرامكو

تحرير:التحرير ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

هجوم أرامكو

أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إرسال 7 خبراء إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط، السبت. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أدان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال لا تخفف من حدة التوتر ولكنها تزيد من خطر النزاع في المنطقة العربية. وأوضح لو دريان أنهم علموا باقتراح السلطات السعودية مشاركة خبراء دوليين وخبراء من الأمم المتحدة في معاينة الوضع ميدانيا والمشاركة في التحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية بشأن هذا الهجوم.

كانت السعودية تعرضت، السبت الماضي، إلى هجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية. وأدانت مصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثيين