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فرنسا ترسل 7 خبراء عسكريين للتحقيق في هجوم أرامكو

تحرير:التحرير ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
هجوم أرامكو
هجوم أرامكو
أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إرسال 7 خبراء إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط، السبت. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أدان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال لا تخفف من حدة التوتر ولكنها تزيد من خطر النزاع في المنطقة العربية. وأوضح لو دريان أنهم علموا باقتراح السلطات السعودية مشاركة خبراء دوليين وخبراء من الأمم المتحدة في معاينة الوضع ميدانيا والمشاركة في التحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية بشأن هذا الهجوم.
كانت السعودية تعرضت، السبت الماضي، إلى هجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية. وأدانت مصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثيين
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قوات-اسرائيلية

إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.
صحف-سودانية

صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
استهداف مواقع للحشد الشعبي

5 قتلى و9 جرحى في غارة استهدفت ميليشيات «فاطميون»

أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا، بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية، عصر الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات «فاطميون» التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية. وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية، غربي الانبار، بدأ باتخاذ اجراءات احترازية تمثلت بعدم التجم، ونشر الأسلحة الثقيلة على النقاط الأمنية تحسبا لأي استهداف جوي.
نبيل -القروي

القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
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الحوثيين

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
الهجوم -على- شركة -أرامكو

مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.
بوتين (3)

بوتين يستعين بآية من القرآن للتعليق على أزمة اليمن

لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الاستعانة بالقرآن الكريم، خلال حديثه باللغة الروسية، عن الأزمة اليمنية، مشددا على أهمية وضرورة تنظيم حوارا بين الأطراف المتنازعة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، واصفا ما يحدث في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" وأن الوضع الحالي متأزم ولن يحل إلا بالحوار، مطالبا أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ منصة أستانا، نموذجا يحتذى به لجمعهم حول مائدة واحدة، بحسب روسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
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