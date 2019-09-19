سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

حملة أمنية

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، عن ضبط 33 قضية بينها 30 اتجارا في المواد المخدرة وحالتي تعاطي بمضبوطات (1545 جرام حشيش – 589 قرص مخدر – 750 جرام أستروكس – 113 جرام هيروين).في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، عن ضبط 33 قضية بينها 30 اتجارا في المواد المخدرة وحالتي تعاطي بمضبوطات (1545 جرام حشيش – 589 قرص مخدر – 750 جرام أستروكس – 113 جرام هيروين).



في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 4 متهمين - في قضايا دفاع عن النفس- بحوزتهم فردي خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وبندقيتين آليتين وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.



