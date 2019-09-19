غسيل التوك توك ينهي حياة كاتب غرقا في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

صورة أرشيفية

لقي كاتب بإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا، اليوم الخميس، على أثر سقوطه في مياه بحر "أبو طبل" بالقرب من مسكنه بقرية "السعديين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ وذلك في أثناء قيامه بغسل "توك توك" أمام أحد المصانع المُطلة على البحر، وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بغرق السيد محمد علي السيد، 37 سنة، كاتب بإدارة منيا القمح التعليمية، مقيم بقرية «السعديين» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، على أثر سقوطه في مياه بحر «أبو طبل» القريب