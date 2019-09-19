جريمة

غسيل التوك توك ينهي حياة كاتب غرقا في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي كاتب بإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا، اليوم الخميس، على أثر سقوطه في مياه بحر "أبو طبل" بالقرب من مسكنه بقرية "السعديين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ وذلك في أثناء قيامه بغسل "توك توك" أمام أحد المصانع المُطلة على البحر، وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بغرق السيد محمد علي السيد، 37 سنة، كاتب بإدارة منيا القمح التعليمية، مقيم بقرية «السعديين» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، على أثر سقوطه في مياه بحر «أبو طبل» القريب
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الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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رفع 115 حالة تعد وضبط 22 قضية جنائية في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مباحث التموين تضبط 9 قضايا غش تجاري في الجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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توك-توك

ضبط 3 عاطلين ذبحوا طفلًا لسرقة «توك توك» في الشرقية

تجرد 3 عاطلين من المشاعر الإنسانية، إذ استدرجوا طفلا أتم عامه الرابع عشر، بقصد سرقة دراجته النارية "توك توك" ومع مقاومته لهم، قرروا التخلص منه فشرعوا في قتله ذبحا، وفروا هاربين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل، وهو يخضع للعلاج، وتمكن الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين الثلاثة على خلفية اتهامهم باستدراج طفل وشروعهم في قتله بمطواة وكتر؛ لسرقة "توك توك" كان يقوده بناحية "حي السوق" التابع لدائرة المركز، واستعادة الدراجة.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

«نكد الزوجية» وراء انتحار موظف بـ««تعليم الشرقية»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.
غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
طعن-بالسكين

النيابة تعاين مسرح جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أجرت نيابة مشتول السوق العامة، بمعرفة أحمد هشام، وكيل النيابة العامة، تحت رئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، المعاينة الجنائية وتمثيل الجريمة لواقعة قيام أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، واحتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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