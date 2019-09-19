إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

قوات إسرائيلية

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.

أما في الجانب اللبناني، فقد اقتصرت على دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وأعلن حزب الله في وقت سابق تدمير آلية عسكرية إسرائيلية