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إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
قوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.
أما في الجانب اللبناني، فقد اقتصرت على دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وأعلن حزب الله في وقت سابق تدمير آلية عسكرية إسرائيلية
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الهجوم -على- شركة -أرامكو

فرنسا ترسل 7 خبراء عسكريين للتحقيق في هجوم أرامكو

أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إرسال 7 خبراء إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط، السبت. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أدان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال لا تخفف من حدة التوتر ولكنها تزيد من خطر النزاع في المنطقة العربية. وأوضح لو دريان أنهم علموا باقتراح السلطات السعودية مشاركة خبراء دوليين وخبراء من الأمم المتحدة في معاينة الوضع ميدانيا والمشاركة في التحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية بشأن هذا الهجوم.
صحف-سودانية

صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
استهداف مواقع للحشد الشعبي

5 قتلى و9 جرحى في غارة استهدفت ميليشيات «فاطميون»

أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا، بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية، عصر الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات «فاطميون» التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية. وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية، غربي الانبار، بدأ باتخاذ اجراءات احترازية تمثلت بعدم التجم، ونشر الأسلحة الثقيلة على النقاط الأمنية تحسبا لأي استهداف جوي.
نبيل -القروي

القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
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بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
لبنان-واسرائيل (4)

اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
قافلة-جنود

فيديو يوثق استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

عرضت قناة "otv" اللبنانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. ونشرت القناة الفيديو، الذي أظهر عملية الاستهداف، وتصاعد أعمدة دخانية من موقع الحادث. كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية، كما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءه برئيس هندوراس على خلفية التصعيد.
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