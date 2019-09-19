فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
مهرجان الجونة السينمائي- أرشيفية
مهرجان الجونة السينمائي- أرشيفية
حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
وينطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة، فى تمام السادسة مساء، مع بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمسرح المارينا بمدينة الجونة، ويفتتح الحفل مؤسسو المهرجان المهندس سميح ونجيب ساويرس، عمرو منسى والفنانة بشرى، ثم كلمة قصيرة لمدير المهرجان انتشال التميمي، وبعد تقديم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان
اقرأ المزيد
Downton Abbey

في 10 دقائق.. اعرف تفاصيل فيلم Downton Abbey

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما المنتظر "Downton Abbey"، التريلر الرسمي، الذي يستعرض من خلال ملخصا شاملا أحداث الفيلم بطريقة تشويقية في نحو 10 دقائق، قبل أيام من عرضه في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قررت الشركة طرحه بدور العرض يوم 20 سبتمبر الجارى، وتدور أحداث الإعلان الترويجي، في شكل حوار بين اثنان من الشخصيات الرئيسية في الفليم، وهما جيم كارتر وفيليز لوجان، إذ يستعرضان كل المعلومات التي يحتاج المشاهد معرفتها عن أحداث الفيلم المرتقب.
خيرى-بشارة

خيري بشارة ومروان حامد في لجان تحكيم مهرجان الجونة

ينتقي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة مجموعة من أبرز صناع الأفلام العرب والدوليين لاختيار الأفلام الفائزة في مسابقاته الثلاث. ومع برنامج المهرجان الذي يحتوي على عدد من الأفلام المميزة لصناع أفلام مخضرمين، وأفلام مثيرة لصناع أفلام واعدين، يجعل من عملية التحكيم أكثر صعوبة وتحديًا. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري المتميز خيري بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية في السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام في أواخر التسعينيات.
فيلم-الطيب-والشرس-واللعوب.

2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيلم- هذه- ليلتي (2)

الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
ولاد-رزق

«ولاد رزق2» يحاول اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الجمعة 88 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ويحاول اللحاق بفيلم «الفيل الأزرق 2» الذى تجاوز الـ96 مليون، تدور أحداث «ولاد رزق» حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة.
محمود-عبد-العزيز (1)

أحدث ظهور لزوجة محمود عبد العزيز الأولى (صور)

نشر الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الصور لعائلته أثناء حضورهم مناسبة عائلية، وسجلت الصور الظهور الأحدث لوالدته (جيلان) الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتى ابتعدت تماما عن الأضواء منذ أن وقع الطلاق بينها وبين الراحل، وحتى زوجه بعدها من الإعلامية بوسي شلبي، وعلق "محمد" على الصور قائلا: «مع أخى ووالدتى والأستاذ عبد العزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)».
اورنچ -مصر -ترعى -مهرجان -الجونة السينمائي -في --دورته- الثالثة‎

أورنچ مصر ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

أعلنت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادراتها الدائمة لتنمية المجتمع المصري ودعم الحركة الثقافية والفنية في مصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org