النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

مهرجان الجونة السينمائي- أرشيفية

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.

وينطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة، فى تمام السادسة مساء، مع بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمسرح المارينا بمدينة الجونة، ويفتتح الحفل مؤسسو المهرجان المهندس سميح ونجيب ساويرس، عمرو منسى والفنانة بشرى، ثم كلمة قصيرة لمدير المهرجان انتشال التميمي، وبعد تقديم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان