رياضة

الأهلي يكشف لـ«التحرير» الموعد الجديد لموقعة السوبر

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الموعد النهائي الخاص بمباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018) والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفًا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد».
والتقى الأهلي والزمالك في السوبر 5 مرات، نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، واقتنص اللقب خلالها، وفي المقابل فاز أبناء القلعة البيضاء في مباراة وحيدة بركلات الترجيح. ويخوض الأهلى قمة السوبر المصري بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017/ 2018) وفي المقابل يلعب الزمالك بصفته
اقرأ المزيد
زين-الدين-زيدان-1

زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي يخالف تصريحات مدربه نيكو كوفاتش

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، رضاه عن فوز فريقه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. واستطاع البايرن تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الـ16 على التوالي، ليواصل تعزيز رقمه القياسي. وأبرز موقع "سبورت 1" تصريحات كوفاتش، إذ قال: "أنا راضٍ عن مستوانا في المباراة، لأننا خلقنا فرصًا عديدة، وبدون الفرص لن يمكنك تسجيل الأهداف، وربما كنت أتمنى تسجيل هدف آخر، لكن على أي حال فالنتيجة مرضية، وأهنئ فريقي على الأداء الرائع".
ليوناردو-بونوتشي (3)

قائد يوفنتوس حزين لخسارة نقطتين أمام أتلتيكو

لم يخف ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، حزنه، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد، بهدفين لكل فريق، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وفشل يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد، حيث نجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق، ثم معادلة النتيجة في الوقت الأخير، وسجل أتلتيكو هدفيه من كرتين ثابتتين، عن طريق سافيتش، وهيكتور هيريرا. وقال بونوتشي في تصريحات لموقع يويفا: "لعبنا مباراة رائعة، لكن يجب أن نكون أكثر حرصًا في الكرات الثابتة، والتي كلفتنا هدفين".
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور يعلن تغيير موعد موقعة السوبر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقديم موعد مواجهة السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018) بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» المُذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، بدلا من إقامتها في الساعة الثامنة مساء.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
مرتضى منصور (3)

مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
الشوط -الأول‎ (6)

شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org