الأهلي يكشف لـ«التحرير» الموعد الجديد لموقعة السوبر

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

الأهلي والزمالك

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الموعد النهائي الخاص بمباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018) والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفًا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد».

والتقى الأهلي والزمالك في السوبر 5 مرات، نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، واقتنص اللقب خلالها، وفي المقابل فاز أبناء القلعة البيضاء في مباراة وحيدة بركلات الترجيح. ويخوض الأهلى قمة السوبر المصري بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017/ 2018) وفي المقابل يلعب الزمالك بصفته

والتقى الأهلي والزمالك في السوبر 5 مرات، نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، واقتنص اللقب خلالها، وفي المقابل فاز أبناء القلعة البيضاء في مباراة وحيدة بركلات الترجيح.



ويخوض الأهلى قمة السوبر المصري بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017/ 2018) وفي المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم.



يحمل المارد الأحمر لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.



وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

