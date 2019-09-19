زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

زين الدين زيدان

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".

وفي ما يخص أسباب الهزيمة، قال: "لقد تفوقوا علينا في كل شيء في المباراة، وأكثر ما يزعجني هو افتقارنا للحدة، فالأمور تصبح معقدة حين لا تدخل المباراة بقوة". وعن مستوى كورتوا، أفاد زيدان: "نحن في نفس القارب، ولن أتهم أي شخص، يجب علينا الآن أن ننسى الهزيمة، ونركز على المباراة التالية، وحين نخسر يكون خطأ

وفي ما يخص أسباب الهزيمة، قال: "لقد تفوقوا علينا في كل شيء في المباراة، وأكثر ما يزعجني هو افتقارنا للحدة، فالأمور تصبح معقدة حين لا تدخل المباراة بقوة".



وعن مستوى كورتوا، أفاد زيدان: "نحن في نفس القارب، ولن أتهم أي شخص، يجب علينا الآن أن ننسى الهزيمة، ونركز على المباراة التالية، وحين نخسر يكون خطأ الجميع".



وأردف: "لم يعجبني عدم التسديد على المرمى، وكان شعورا غريبا، نحن لم نشارك في المباراة تقريبا، وهذا ليس ما يقلقني، اللاعبون الموجودون يصنعون المزيد من الفرص".



وواصل زيدان: "مشكلة ريال مدريد؟ أعتقد الحدة، فحين تكون هناك كرة وتضع قدمك يمكنك الفوز بالصراعات، وتنتصر في المباراة، وبالنسبة لي هذه كانت المشكلة، وباريس سان جيرمان تفوقوا علينا ويستحقون الفوز، وكنا أسوأ، وإذا كان نسق اللعب سيئا تتعقد الأمور للغاية، ونحن تعرضنا لضغط قوي".

