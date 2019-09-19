رياضة

زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
وفي ما يخص أسباب الهزيمة، قال: "لقد تفوقوا علينا في كل شيء في المباراة، وأكثر ما يزعجني هو افتقارنا للحدة، فالأمور تصبح معقدة حين لا تدخل المباراة بقوة". وعن مستوى كورتوا، أفاد زيدان: "نحن في نفس القارب، ولن أتهم أي شخص، يجب علينا الآن أن ننسى الهزيمة، ونركز على المباراة التالية، وحين نخسر يكون خطأ
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خاميس رودريجيز

رودريجيز يتمسك بأمل النجاح مع الفريق الملكي

تمسك الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة. وكان خاميس رودريجيز أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال نجم الفريق الملكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل أنها حدثت الآن وليس في أوقات حاسمة من الموسم".
دوري- ابطال -اوروبا (11)

فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.
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توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
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مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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