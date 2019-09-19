السعودية تعلق على إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران
تحرير:وكالات
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
السعودية
علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إمكانية الرد عسكريا على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط، والتي ألقت باللوم على إيران.
وقال السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية".
وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثي، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
لكن السعودية عرضت أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية
وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثي، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
لكن السعودية عرضت أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة: إنها "دليل لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".
بينما نفت إيران ضلوعها في الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية اليمنيين في الدفاع عن أنفسم ضد أي هجمات.
في المقابل حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان، إن "الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".