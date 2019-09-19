فرص عمل وزمن قياسي.. أنفاق بورسعيد نعمة لأبناء سيناء

تحرير:شيماء رشاد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في أنفاق بورسعيد

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، ويمثل بداية حقيقية للإعمار، ويعد مشروعا حيويا لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء، من خلال تسهيل العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد خلال 5 دقائق فقط، مضيفا أن الأنفاق ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء، حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمنا لعبور النفق، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة.

وأثنى على القائمين بالمشروع الذي نفذه 6000 عامل ومهندس مصري، واصفا إياهم "مصريين بدرجة مقاتلين"، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المهندس هاني عازر. وأضاف أنه يتم استكمال تحسين التربة بعد الانتهاء من أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 5000 م، والتعاقد مع شركات محلية وعالمية لتشغيل