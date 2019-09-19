رودريجيز يتمسك بأمل النجاح مع الفريق الملكي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

خاميس رودريجيز

تمسك الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة. وكان خاميس رودريجيز أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال نجم الفريق الملكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل أنها حدثت الآن وليس في أوقات حاسمة من الموسم".

وأضاف نجم ريال مدريد: "إنه ليس يومًا لتقديم الأعذار، لكن يجب علينا أن نتعلم من الأيام السيئة، وهذا ما سيحدث". وتابع خاميس رودريجيز: "لا يتعين علينا أن نعيش الجو الدرامي، لقد كان يومًا سيئًا للجميع، نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ونؤمن دائمًا بعمل الفريق مع زيدان". وواصل الدولي الكولومبي: "لدينا مباراة

وأضاف نجم ريال مدريد: "إنه ليس يومًا لتقديم الأعذار، لكن يجب علينا أن نتعلم من الأيام السيئة، وهذا ما سيحدث".



وتابع خاميس رودريجيز: "لا يتعين علينا أن نعيش الجو الدرامي، لقد كان يومًا سيئًا للجميع، نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ونؤمن دائمًا بعمل الفريق مع زيدان".



وواصل الدولي الكولومبي: "لدينا مباراة جديدة عقب 4 أيام في الليجا أمام إشبيلية، نحن ريال مدريد، يجب علينا أن نفكر في ما سيحدث".



ونوه خاميس رودريجيز: "أعتقد أن الكثيرين يعلمون أنني أردت البقاء هنا في البرنابيو، قادر على تقديم موسم جيد والنجاح مع الفريق، ولكن هذا لن يأتي إلا بدعم من زيدان. تربطني علاقة مثالية بالمدرب الفرنسي".