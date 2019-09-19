الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

حملة أمنية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. حققت الحملة نتائج إيجابية في مجالي البحث الجنائي والمرافق، وشملت الجهود بقيادة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، ضبط قضيتي اتجار في المخدرات،

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.



حققت الحملة نتائج إيجابية في مجالي البحث الجنائي والمرافق، وشملت الجهود بقيادة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، ضبط قضيتي اتجار في المخدرات، و3 قطع سلاح أبيض وتنفيذ 49 حكما قضائيا تنوعت ما بين (مستأنف- جناية- جزئي- غرامة).



في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع (75 كرسيا– 3 برويطة– 3 ثلاجات– 8 ترابيزات– عربة يد– 6 شماسي– 5 استاندات– 3 أسطوانات غاز– 2 كريك)، وبلغ الإجمالي 115 مخالفة.



