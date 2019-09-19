منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف «الفيفا»

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

منتخب مصر

واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ولم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني فيما حل راقصو السامبا في المركز الثالث وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين. وعلى المستوى الإفريقي ظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف بالمركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ29، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًّا دون أي تغيير خلف نيجيريا 34 والجزائر 38 والمغرب 39.

وعلى المستوى العربي يحتل الفراعنة المركز الرابع خلف منتخبات تونس والجزائر والمغرب، يأتي منتخب قطر في المركز 62، الإمارات في المركز 66 ثم السعودية في المركز 70. فيما وصل كوسوفو إلى المركز 119 بفضل نتائج الفريق في تصفيات يورو 2020. ولم يخض المنتخب الشهر الجاري أي مباراة ودية في الأجندة الدولية نظرًا لعدم