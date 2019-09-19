رياضة

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف «الفيفا»

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ولم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني فيما حل راقصو السامبا في المركز الثالث وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين. وعلى المستوى الإفريقي ظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف بالمركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ29، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًّا دون أي تغيير خلف نيجيريا 34 والجزائر 38 والمغرب 39.
وعلى المستوى العربي يحتل الفراعنة المركز الرابع خلف منتخبات تونس والجزائر والمغرب، يأتي منتخب قطر في المركز 62، الإمارات في المركز 66 ثم السعودية في المركز 70. فيما وصل كوسوفو إلى المركز 119 بفضل نتائج الفريق في تصفيات يورو 2020. ولم يخض المنتخب الشهر الجاري أي مباراة ودية في الأجندة الدولية نظرًا لعدم
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اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد سوبر الأهلي والزمالك

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، تم تعديل موعدها، وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الجبلاية تلقى خطابًا منذ قليل من الأمن يفيد طلب تقديم المباراة لمدة ساعة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الجبلاية، لتقام في السابعة مساءً بدلا من الثامنة.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يبدأ رحلة علاجه في ألمانيا

غادر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج هناك، ورافق زكريا في هذه الرحلة أحمد يحيى وكيل اللاعب، إذ سيتم عرضه على فريق طبي هناك لمتابعة حالته وتشخيص مرضه تمهيدًا للعلاج والعودة للملاعب. وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، إذ أعير لنادي أحد السعودي، لكن النادي فسخ تعاقده معه، ليعود للمارد الأحمر، ولم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية للموسم الجديد بسبب الإصابة.
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رودريجيز يتمسك بأمل النجاح مع الفريق الملكي

تمسك الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة. وكان خاميس رودريجيز أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال نجم الفريق الملكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل أنها حدثت الآن وليس في أوقات حاسمة من الموسم".
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المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
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خلفا لـ«آل شيخ».. عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فوز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية، وقال الاتحاد: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة"، وتواجد في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، وأحمد عبد الله، عضو اللجنة في المملكة العربية السعودية، ممثلين عن مصر.
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ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
فتحي-مبروك‎

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.
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