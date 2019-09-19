تعليق روسي على فشل أنظمة باتريوت في صد هجوم أرامكو
تحرير:وكالات
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
أنظمة باتريوت
يبدو أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أسباب فشل منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" في التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، دفعت سيناتور روسيا للتعليق على الأمر.
وقال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف: "اعترف بومبيو بأن أنظمة باتريوت تعمل (بنجاح متفاوت)، ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل. ولماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض العقوبات على رفض أحد شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل بنجاح متفاوت"، وبعد ذلك يمكن القول إنه "لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة (إس-400) الروسية".
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح في وقت سابق، بأن نظام الدفاع الجوي السعودي، بما فيه منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع، لم يتمكن من صد الضربة الصاروخية على المنشآت النفطية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لأن كل هذه الأنظمة تعمل "بنجاح متفاوت"، مضيفا أنه حتى بعض أفضل الأنظمة في العالم لا تصيب الأهداف
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح في وقت سابق، بأن نظام الدفاع الجوي السعودي، بما فيه منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع، لم يتمكن من صد الضربة الصاروخية على المنشآت النفطية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لأن كل هذه الأنظمة تعمل "بنجاح متفاوت"، مضيفا أنه حتى بعض أفضل الأنظمة في العالم لا تصيب الأهداف دائمًا.
وتعرض عدد من المنشآت التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، السبت الماضي، إلى هجوم وقصف صاروخي باستخدام الطائرات المسيرة، بينما تبنى الحوثيون اليمنيون، الذين تحاربهم السعودية في إطار التحالف العربي، المسؤولية عن هذا الهجوم، بينما اتهمت السلطات الأمريكية إيران بوقوفها وراء هذا الهجوم.
من جهتها وصفت طهران هذه الاتهامات بأنها كاذبة، وأشار متحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن ما حدث يلحق ضررًا بالمنطقة كلها وليس لصالح إيران.