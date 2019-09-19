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تعليق روسي على فشل أنظمة باتريوت في صد هجوم أرامكو

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
أنظمة باتريوت
أنظمة باتريوت
يبدو أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أسباب فشل منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" في التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، دفعت سيناتور روسيا للتعليق على الأمر. وقال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف: "اعترف بومبيو بأن أنظمة باتريوت تعمل (بنجاح متفاوت)، ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل. ولماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض العقوبات على رفض أحد شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل بنجاح متفاوت"، وبعد ذلك يمكن القول إنه "لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة (إس-400) الروسية".
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح في وقت سابق، بأن نظام الدفاع الجوي السعودي، بما فيه منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع، لم يتمكن من صد الضربة الصاروخية على المنشآت النفطية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لأن كل هذه الأنظمة تعمل "بنجاح متفاوت"، مضيفا أنه حتى بعض أفضل الأنظمة في العالم لا تصيب الأهداف
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بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
جواد ظريف (2)

«حرب شاملة».. تصعيد خطير من إيران بعد هجوم أرامكو

هدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وفقا لحوار مع "سي. إن. إن". وأضاف ظريف: "لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا". كان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
جاستن-ترودو (3)

«ألف ليلة وليلة» تهدد عرش رئيس وزراء كندا

أثارت صورة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متنكرا في شكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في 2001، ضجة كبيرة في البلاد. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الصورة التي نشرتها المجلة لترودو تعد نوعا من العنصرية، حيث تظهر الأخير في الصورة في سن 29، مبتسمًا ومُحاطًا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم، وذلك خلال نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان رئيس الوزراء الكندي الحالي يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".
روحانى

أول رد إيراني على مؤتمر السعودية عن هجوم أرامكو: لا يعرفوا شيئا

انتقد حسام الدين أشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما ورد في مؤتمر وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء والذي اتهم طهران بالضلوع في الهجوم على معملي شركة أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، من خلال عرض صور وفيديوهات تحلل الرؤية السعودية، إذ قال المسؤول الإيراني عبر حسابه على تويتر في أول تعليق رسمي على المؤتمر، إن "المؤتمر أثبت أن المملكة لا تعرف شيئا عن مكان صنع أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأخفق في توضيح سبب فشل المنظومة الدفاعية للدولة في اعتراضها".
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محمد بن سلمان ومايك بومبيو

بومبيو: أمريكا تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تأتي تصريحات بومبيو، عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بقصر السلام في جدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.
أرامكو

بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطي النفطي

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان. وكان البيت الأبيض قد أكد إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

عقوبات جديدة.. أمريكا تحاصر إيران في الفضاء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي، إذ قالت في بيان، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة، مضيفا: "هذه أول مرة تفرض فيها عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".
صواريخ-إس-400

انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.
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