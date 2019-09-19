تعليق روسي على فشل أنظمة باتريوت في صد هجوم أرامكو

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

أنظمة باتريوت

يبدو أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أسباب فشل منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" في التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، دفعت سيناتور روسيا للتعليق على الأمر. وقال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف: "اعترف بومبيو بأن أنظمة باتريوت تعمل (بنجاح متفاوت)، ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل. ولماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض العقوبات على رفض أحد شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل بنجاح متفاوت"، وبعد ذلك يمكن القول إنه "لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة (إس-400) الروسية".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح في وقت سابق، بأن نظام الدفاع الجوي السعودي، بما فيه منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع، لم يتمكن من صد الضربة الصاروخية على المنشآت النفطية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لأن كل هذه الأنظمة تعمل "بنجاح متفاوت"، مضيفا أنه حتى بعض أفضل الأنظمة في العالم لا تصيب الأهداف