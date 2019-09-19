4 مشكلات صحية تصيب النساء أكثر من الرجال

المرأة هي الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق ضِعف الرجل في الحياة بشكل عام، وتعد هذه الاضطرابات بمنزلة حالة مرضية مزمنة، وتوجد الكثير من العلاجات التي يمكن اتباعها
المرأة بشكل عام هي الأكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية، ويحدث ذلك نتيجة تقلب الهرمونات، كما أن علامات تقدم العمر تظهر عليها بشكل واضح أكثر من الرجال؛ لذا ستجد أن العناية بصحتهن أكثر ما يوصي به خبراء التغذية، إضافة إلى ذلك، النساء هن الأكثر عرضة للعديد من الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية، حيث أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات زيادة نسبة النساء اللاتي يتعرضن للقلق والتوتر والاكتئاب بشكل كبير كل عام، ويرجع ذلك إلى طبيعتهن الفسيولوجية التي تتأثر بكل شيء، نقلًا عن "insider".
يجب التعامل مع المشكلات الصحية بحرص شديد، لأن تركها دون علاجها قد يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، إضافة إلى ذلك، تتأثر المرأة بكل شيء حولها، ونظرًا لأنها تقوم بالعديد من المهام المهمة، وتداوم على تنفيذها كل يوم، فإنها الأكثر عرضة لحالات مرضية محددة، وفي ما يلي بعضها:
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يجب التعامل مع المشكلات الصحية بحرص شديد، لأن تركها دون علاجها قد يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، إضافة إلى ذلك، تتأثر المرأة بكل شيء حولها، ونظرًا لأنها تقوم بالعديد من المهام المهمة، وتداوم على تنفيذها كل يوم، فإنها الأكثر عرضة لحالات مرضية محددة، وفي ما يلي بعضها:
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1- القلق
يعد القلق جزءا من أي إنسان طبيعي، ولكن إذا وصل الأمر إلى الإصابة بـ"اضطراب القلق"، سيصبح القلب مرضا يلازم صاحبه، ويؤثر فيه سلبيا، وبعد ذلك يبدأ في التداخل مع الحياة اليومية بشكل كبير، ووفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن المرأة هي الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق ضعف الرجل في الحياة بشكل عام، وتعد هذه الاضطرابات بمنزلة حالة مرضية مزمنة، وتوجد الكثير من العلاجات التي يمكن اتباعها للتخلص منها؛ على سبيل المثال، ممارسة تمرينات التأمل والاسترخاء، كما أن اليوجا خيار مثالي، وأثبتت الدراسات فاعليتها في ذلك.
2- الاكتئاب
مثل القلق والتوتر، فإن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أكثر من الرجال، وذلك وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولا يوجد سبب للإصابة بالاكتئاب، ولكن تقلب معدلات الهرمون الأنثوي في أثناء الدورة الشهرية والحمل وفترة ما بعد الولادة، وانقطاع الدورة الشهرية، جميعها عوامل أساسية تزيد من خطورة الاكتئاب، فالتوتر والقلق وتاريخ العائلة والألم والمشكلات الطبية جميعها عوامل مؤثرة بشكل كبير.
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3- هشاشة العظام
عند الإصابة بهشاشة العظام، تصبح العظام ضعيفة للغاية، وأكثر عرضة للكسر، كما أن التقدم في العمر يعد أحد العوامل الخطيرة، وبالتالي كلما تقدمت في العمر، زادت فرص الإصابة بهشاشة العظام، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن 80% من النساء حول العالم مصابات بهشاشة العظام، وبالتالي يتضح أن هذا المرض شائع بشكل كبير في النساء أكثر من الرجال لعدة أسباب، وفقًا لما صرحت به وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن عظام النساء أقل كثافة من الرجال. ثانيا، يزيد فقدان العظام عندما تنخفض مستويات هرمون الأستروجين بعد انقطاع الدورة الشهرية. ثالثا، غالبًا ما تعيش النساء لفترة أطول من الرجال، وبالتالي فإن العيش لفترة أطول يزيد من خطر هشاشة العظام.
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توجد بعض الأشياء المهمة التي يجب اتباعها للتقليل من الإصابة بهشاشة العظام؛ على سبيل المثال، التوقف عن تدخين السجائر، وممارسة التمرينات الرياضية، والحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين D، حيث يستخدم جسمك الكالسيوم من أجل بناء عظام صحية، ولكن لا يتم امتصاص الكالسيوم دون المساعدة من قبل فيتامين D.
4- السكتات الدماغية
تحدث نتيجة عدم تدفق الدم بشكل كافٍ للمخ، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات في النساء أكثر من الرجال، وتتمثل عوامل خطورة السكتات الدماغية في ضغط الدم المرتفع، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وتاريخ العائلة والتدخين.
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