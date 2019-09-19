4 مشكلات صحية تصيب النساء أكثر من الرجال

المرأة هي الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق ضِعف الرجل في الحياة بشكل عام، وتعد هذه الاضطرابات بمنزلة حالة مرضية مزمنة، وتوجد الكثير من العلاجات التي يمكن اتباعها

تحرير:إسراء سليمان ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

صحة المرأة

المرأة بشكل عام هي الأكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية، ويحدث ذلك نتيجة تقلب الهرمونات، كما أن علامات تقدم العمر تظهر عليها بشكل واضح أكثر من الرجال؛ لذا ستجد أن العناية بصحتهن أكثر ما يوصي به خبراء التغذية، إضافة إلى ذلك، النساء هن الأكثر عرضة للعديد من الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية، حيث أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات زيادة نسبة النساء اللاتي يتعرضن للقلق والتوتر والاكتئاب بشكل كبير كل عام، ويرجع ذلك إلى طبيعتهن الفسيولوجية التي تتأثر بكل شيء، نقلًا عن "insider".

يجب التعامل مع المشكلات الصحية بحرص شديد، لأن تركها دون علاجها قد يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، إضافة إلى ذلك، تتأثر المرأة بكل شيء حولها، ونظرًا لأنها تقوم بالعديد من المهام المهمة، وتداوم على تنفيذها كل يوم، فإنها الأكثر عرضة لحالات مرضية محددة، وفي ما يلي بعضها: الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية