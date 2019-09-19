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4 مشكلات صحية تصيب النساء أكثر من الرجال

المرأة هي الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق ضِعف الرجل في الحياة بشكل عام، وتعد هذه الاضطرابات بمنزلة حالة مرضية مزمنة، وتوجد الكثير من العلاجات التي يمكن اتباعها
تحرير:إسراء سليمان ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
صحة المرأة
صحة المرأة
المرأة بشكل عام هي الأكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية، ويحدث ذلك نتيجة تقلب الهرمونات، كما أن علامات تقدم العمر تظهر عليها بشكل واضح أكثر من الرجال؛ لذا ستجد أن العناية بصحتهن أكثر ما يوصي به خبراء التغذية، إضافة إلى ذلك، النساء هن الأكثر عرضة للعديد من الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية، حيث أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات زيادة نسبة النساء اللاتي يتعرضن للقلق والتوتر والاكتئاب بشكل كبير كل عام، ويرجع ذلك إلى طبيعتهن الفسيولوجية التي تتأثر بكل شيء، نقلًا عن "insider".
يجب التعامل مع المشكلات الصحية بحرص شديد، لأن تركها دون علاجها قد يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، إضافة إلى ذلك، تتأثر المرأة بكل شيء حولها، ونظرًا لأنها تقوم بالعديد من المهام المهمة، وتداوم على تنفيذها كل يوم، فإنها الأكثر عرضة لحالات مرضية محددة، وفي ما يلي بعضها: الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية
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تعرف على الأعراض الخفية لسرطان الدم.. كدمات الجلد

توجد أنواع كثيرة من السرطان، على سبيل المثال سرطان الثدي وسرطان الدم، وغيرها من الأنواع الأخرى، ولكن أصبحت الآن بعض من الأنواع أكثر انتشارًا من غيرها، ويظهر ذلك واضحًا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات، فقال الباحثون إن سرطان الدم وسرطان الثدي هما الأكثر انتشارًا من بين الأنواع الأخرى، ويجب ترقب الأعراض جيدًا، من أجل تلقي العلاج بشكل سريع في المراحل الأولى من المرض، ولكن توجد بعض من الأعراض الخفية التي يجب أن تنتبه لها، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
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تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص

منذ قرون عديدة كانت نزلات البرد من الأمراض التي يصعب علاجها لعدم اكتشاف الطرق الصحيحة لمعالجتها، وبعد التطور واستخدام التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض، أصبحت الأنفلونزا مثل الهواء والماء، يصاب بها ملايين من الأشخاص كل يوم، ولا تسبب الموت على الإطلاق، كل ما في الأمر هو تناوُل عقار طبي يساعدهم على التعافي، ولكن ظهر نوع من الأنفلونزا في الآونة الأخيرة لديه قدرة على قتل ما يقرب من 80 مليون شخص خلال يومين فقط. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
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«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية

يمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد في جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي) أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العضلي العام).. يمكن أن تتراوح التشنجات العضلية من خفيفة إلى شديدة، قد تكون مؤلمة، وقد تتداخل مع أدائك للمهام اليومية، فخلل التوتر يصيب مختلف الناس بطرق مختلفة. لا يوجد علاج لخلل التوتر العضلي، لكن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض.. وتستخدم الجراحة في بعض الأحيان لتعطيل أو تنظيم الأعصاب أو مناطق معينة في المخ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر الحاد.
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للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".
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دراسة: مرضى الانسداد الرئوي عرضة أكبر لهشاشة العظام

تؤدي الإصابة بمرض الرئة المزمن مثل مرض الانسداد الرئوي، إلى الشعور بالعديد من الأعراض مثل ضيق التنفس والسعال المستمر. حذر الخبراء حسب صحيفة health24 من أن المرض قد يجعل مصابيه عرضة لهشاشة العظام، كما أن المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن في مراحله الخفيفة إلى الشديدة أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام مقارنة بالأصحاء من نفس العمر والجنس. أجريت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Open الطبية، من قبل باحثين في جامعة نوتنجهام، وكان الهدف من ذلك هو التحقيق في حالات كسور الورك والكسور الكبيرة بسبب هشاشة العظام.
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