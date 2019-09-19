مؤمن زكريا يبدأ رحلة علاجه في ألمانيا

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

مؤمن زكريا

غادر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج هناك، ورافق زكريا في هذه الرحلة أحمد يحيى وكيل اللاعب، إذ سيتم عرضه على فريق طبي هناك لمتابعة حالته وتشخيص مرضه تمهيدًا للعلاج والعودة للملاعب. وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، إذ أعير لنادي أحد السعودي، لكن النادي فسخ تعاقده معه، ليعود للمارد الأحمر، ولم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية للموسم الجديد بسبب الإصابة.

وكشف مؤمن زكريا أن سبب ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا أنه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية، مضيفًا أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها. وأشار إلى أن الأشعة التي أجراها لم توضح

وكشف مؤمن زكريا أن سبب ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا أنه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية، مضيفًا أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها.



وأشار إلى أن الأشعة التي أجراها لم توضح حجم إصابته التي يعاني منها في الركبة، وأنه ما زال يشعر بآلام، كاشفا أنه يتلقى دعما دائما من بعض زملائه، مثل عماد متعب، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.



وأصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانًا أكد خلاله أن مجلس الإدارة قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه.

