رياضة

مؤمن زكريا يبدأ رحلة علاجه في ألمانيا

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
غادر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج هناك، ورافق زكريا في هذه الرحلة أحمد يحيى وكيل اللاعب، إذ سيتم عرضه على فريق طبي هناك لمتابعة حالته وتشخيص مرضه تمهيدًا للعلاج والعودة للملاعب. وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، إذ أعير لنادي أحد السعودي، لكن النادي فسخ تعاقده معه، ليعود للمارد الأحمر، ولم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية للموسم الجديد بسبب الإصابة.
وكشف مؤمن زكريا أن سبب ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا أنه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية، مضيفًا أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها. وأشار إلى أن الأشعة التي أجراها لم توضح
اقرأ المزيد
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد سوبر الأهلي والزمالك

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، تم تعديل موعدها، وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الجبلاية تلقى خطابًا منذ قليل من الأمن يفيد طلب تقديم المباراة لمدة ساعة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الجبلاية، لتقام في السابعة مساءً بدلا من الثامنة.
منتخب مصر

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف «الفيفا»

واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ولم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني فيما حل راقصو السامبا في المركز الثالث وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين. وعلى المستوى الإفريقي ظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف بالمركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ29، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًّا دون أي تغيير خلف نيجيريا 34 والجزائر 38 والمغرب 39.
خاميس رودريجيز

رودريجيز يتمسك بأمل النجاح مع الفريق الملكي

تمسك الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة. وكان خاميس رودريجيز أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال نجم الفريق الملكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل أنها حدثت الآن وليس في أوقات حاسمة من الموسم".
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (1)

رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (4)

فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org