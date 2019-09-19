ضربة لنتنياهو.. «جانتس» يرفض التخلي عن رئاسة الوزراء

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

بيني جانتس

أعلن تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس، اليوم الخميس، رفضه مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسه الرئيسي بيني جانتس، إلى أن يشكلا معًا حكومة وحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز". وقال نتنياهو: إنه "يفضل تشكيل ائتلاف يميني، لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن،" مؤكدًا أنه بذلك لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين. فيما أعرب جانتس عن رفضه لمقترح حزب الليكود، فيما يتعلق برئاسة الوزراء.

ويقاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي، لا سيما أن الفوز بالانتخابات هو طوق النجاة لتفادي الملاحقة القانونية بشأن تهم الفساد الموجهة إليه. وصوت الإسرائيليون، أول أمس، في الانتخابات التشريعية العامة التي تجرى للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، بعدما مني نتانياهو بخسارة