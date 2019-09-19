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ضربة لنتنياهو.. «جانتس» يرفض التخلي عن رئاسة الوزراء

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
بيني جانتس
بيني جانتس
أعلن تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس، اليوم الخميس، رفضه مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسه الرئيسي بيني جانتس، إلى أن يشكلا معًا حكومة وحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز". وقال نتنياهو: إنه "يفضل تشكيل ائتلاف يميني، لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن،" مؤكدًا أنه بذلك لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين. فيما أعرب جانتس عن رفضه لمقترح حزب الليكود، فيما يتعلق برئاسة الوزراء.
ويقاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي، لا سيما أن الفوز بالانتخابات هو طوق النجاة لتفادي الملاحقة القانونية بشأن تهم الفساد الموجهة إليه. وصوت الإسرائيليون، أول أمس، في الانتخابات التشريعية العامة التي تجرى للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، بعدما مني نتانياهو بخسارة
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تفجير-في-أفغانستان (3)

رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
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«حرب شاملة».. تصعيد خطير من إيران بعد هجوم أرامكو

هدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وفقا لحوار مع "سي. إن. إن". وأضاف ظريف: "لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا". كان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
جاستن-ترودو (3)

«ألف ليلة وليلة» تهدد عرش رئيس وزراء كندا

أثارت صورة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متنكرا في شكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في 2001، ضجة كبيرة في البلاد. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الصورة التي نشرتها المجلة لترودو تعد نوعا من العنصرية، حيث تظهر الأخير في الصورة في سن 29، مبتسمًا ومُحاطًا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم، وذلك خلال نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان رئيس الوزراء الكندي الحالي يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".
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انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.
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نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".
نظام-القبة-الحديدية

استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
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