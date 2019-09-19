ساعد طفلك على التوافق مع المدرسة بهذه الطرق

قد لا يستطيع الطفل التوافق مع المدرسة ولا يرغب في الذهاب إليها وكذلك لا يتمكن من التركيز داخل الفصل، وهنا يحتاج الطفل إلى طرق تساعده على التوافق، فما هي؟

تحرير:إسراء طعواش ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

تعليم الأطفال

مع بداية الدراسة تبدأ مشكلات كثيرة في الظهور مع أبنائنا، فأغلبهم يفضل الإجازة والراحة واللعب على المدرسة وكذلك متابعة الدروس، ونلاحظ أيضا فى بعض الأطفال عدم قدرتهم على التكيف مع المدرسة والاهتمام بالدروس كما يفعل الأطفال الآخرون، ويحتاج هؤلاء الأطفال منا إلى الاهتمام والمساعدة حتى يتمكنوا من تخطي سوء التكيف ليتمكنوا أيضا من الاستفادة من المدرسة، ويمكننا التعرف على هؤلاء الأطفال من خلال عدة مظاهر يمكن ملاحظتها عليهم، وكذلك مساعدتهم بعدة طرق بسيطة، فكيف يمكن ذلك؟

أعراض يمكن ملاحظتها على الطفل غير القادر على التكيف مع المدرسة: 1- ضعف مستوى التحصيل يكون مستوى تحصيل الطفل غير المتوافق ضعيفا فهو غير قادر على الاهتمام بالمواد ومتابعة المدرس في الفصل، وذلك لعدم رغبته في الوجود فيها وكذلك موقفه العدائي تجاه المدرسين والمدرسة، ورفضه التعامل معهم. 2- عدم الذهاب إلى المدرسة يظهر ذلك