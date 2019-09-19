ساعد طفلك على التوافق مع المدرسة بهذه الطرق

قد لا يستطيع الطفل التوافق مع المدرسة ولا يرغب في الذهاب إليها وكذلك لا يتمكن من التركيز داخل الفصل، وهنا يحتاج الطفل إلى طرق تساعده على التوافق، فما هي؟
مع بداية الدراسة تبدأ مشكلات كثيرة في الظهور مع أبنائنا، فأغلبهم يفضل الإجازة والراحة واللعب على المدرسة وكذلك متابعة الدروس، ونلاحظ أيضا فى بعض الأطفال عدم قدرتهم على التكيف مع المدرسة والاهتمام بالدروس كما يفعل الأطفال الآخرون، ويحتاج هؤلاء الأطفال منا إلى الاهتمام والمساعدة حتى يتمكنوا من تخطي سوء التكيف ليتمكنوا أيضا من الاستفادة من المدرسة، ويمكننا التعرف على هؤلاء الأطفال من خلال عدة مظاهر يمكن ملاحظتها عليهم، وكذلك مساعدتهم بعدة طرق بسيطة، فكيف يمكن ذلك؟
أعراض
يمكن ملاحظتها على الطفل غير القادر على التكيف مع المدرسة:
1- ضعف مستوى التحصيل
يكون
مستوى تحصيل الطفل غير المتوافق ضعيفا فهو غير قادر على الاهتمام بالمواد ومتابعة
المدرس في الفصل، وذلك لعدم رغبته في الوجود فيها وكذلك موقفه العدائي تجاه المدرسين والمدرسة، ورفضه التعامل معهم.
2- عدم الذهاب إلى المدرسة
يظهر
ذلك
أعراض
يمكن ملاحظتها على الطفل غير القادر على التكيف مع المدرسة:
1- ضعف مستوى التحصيل
يكون
مستوى تحصيل الطفل غير المتوافق ضعيفا فهو غير قادر على الاهتمام بالمواد ومتابعة
المدرس في الفصل، وذلك لعدم رغبته في الوجود فيها وكذلك موقفه العدائي تجاه المدرسين والمدرسة، ورفضه التعامل معهم.
2- عدم الذهاب إلى المدرسة
يظهر
ذلك في رغبته الشديدة في عدم الذهاب، والتي يعبر عنها كل يوم أو من خلال هروبه
من المدرسة لعدم رغبته في الوجود فيها بأي شكل من الأشكال.
3- النسيان وضعف التركيز
من المظاهر التي يمكن ملاحظتها على الطفل أيضا عدم تذكره أغلب الأشياء الخاصة
بالمدرسة أو الدروس أو المواد، وكذلك أيضا معاناته من عدم القدرة على الانتباه
والتركيز داخل الفصل أو في أوقات المذاكرة، فالمدرسة والدروس لا
تحظى بانتباهه أغلب الوقت.
4- الغيرة والانفعال
نجد أيضا أن هذا الطفل تظهر عليه بعض الانفعالات السلبية؛ مثل الغضب والعصبية نتيجة عدم قدرته على التكيف داخل المدرسة، كما أنه يشعر بالغيرة من زملائه داخل الفصل.
توجد
طرق عديدة يمكن من خلالها مساعدة الطفل على تحقيق التوافق في المدرسة الذي يحتاج
له، ومنها:
1- الأمان
حتى
يتمكن الطفل من التوافق والتكيف داخل المدرسة، فإنه يحتاج إلى الشعور بالأمان
داخلها، وتقع هذه المهمة على المدرسين من خلال الابتعاد عن تخويفه.
2- الابتعاد عن الطرق السلبية
من
الطرق التي تساعد الطفل على التوافق أن يقوم المعلمون بالابتعاد عن الطرق السلبية
التي يتم استخدامها مع التلاميذ داخل الفصل؛ مثل العنف والتوبيخ والتحكم الشديد
والقسوة الشديدة وكذلك عدم احترام الطفل أمام زملائه، فهذه الطرق تسبب الكثير من
الضيق والغضب لدى هذا الطفل فلا يتمكن من التوافق داخل الفصل.
3- استخدام طرق ودودة مع الطفل
على المدرس اختيار الطرق الأفضل في التعامل مع الطفل؛ مثل احترامه وتوجيهه دون
توبيخ والتعامل معه بود ولطف وتفهُّم للتلميذ ومشكلاته التي يعاني منها، وكل هذه
الطرق تمكن الطفل من الإحساس بالأمان وكذلك الشعور بالراحة والتقدير الذي يساعده
على التكيف داخل الفصل، والتخلص من مشاعره السلبية تجاهه.
4- تحسين علاقة الطفل بزملائه
من خلال توجيه زملائه بالتعامل معه بطريقة سليمة والابتعاد عن مضايقته وكذلك تدريب
الطفل على طرق التعامل معهم، ونصحه عند حدوث مشكلة باللجوء للمدرسين
الذين يتمكنون من حل المشكلة بشكل لا يؤثر فى توافق الطفل الذي نحاول تكوينه.
5- الأنشطة
يجب وضع الطفل في عدة مواقف ليتعاون فيها مع زملائه وأن يقوم بالأنشطة التي
تطبق داخل الفصل؛ لأن هذا الطفل لا يحاول التدخل في أي نشاط، ففي البداية يمكن إشراكه في جزء بسيط من النشاط يتمكن من النجاح فيه، وزيادة هذا الجزء بالتدريج حتى
يتمكن من المشاركة المستمرة وكذلك الطويلة في هذه الأنشطة وهذه من الأمور التي
تساعده على تحقيق هذا التوافق المطلوب.
6- المكافأة
لتشجيع الطفل على التوافق والتعامل داخل المدرسة، يمكن استخدام المكافآت معه
عندما ينجح في أي خطوة من الخطوات التي تمكنه من التوافق فيمكن مكافأته عند
التعامل مع زملائه ومشاركته في الأنشطة، وعند سؤاله للمدرس عن شيء وكذلك عندما تقل
مقاومته للذهاب إلى المدرسة.