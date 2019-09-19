شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.

يذكر أن شكري كشف أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان، إذ أن هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب، موضحا: "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة، وألا