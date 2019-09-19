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شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
يذكر أن شكري كشف أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان، إذ أن هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب، موضحا: "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة، وألا
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رئيس-مجلس-الوزراء-يترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين-ببورسعيد (1)

مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
أنفاق-بورسعيد (2)

فرص عمل وزمن قياسي.. أنفاق بورسعيد نعمة لأبناء سيناء

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، ويمثل بداية حقيقية للإعمار، ويعد مشروعا حيويا لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء، من خلال تسهيل العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد خلال 5 دقائق فقط، مضيفا أن الأنفاق ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء، حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمنا لعبور النفق، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة.
طقس-حار (4)

أتربة وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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سامح شكري-وزير-الخارجية-وجان-ايف-لودريان-وزير-خارجية-فرنسا

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".
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شكري: سنتعرض لأضرار حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، اليوم الأحد، أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.
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شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.
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