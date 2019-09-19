تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

مؤتمر الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي

ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.

ومن ثم يبدأ تعريف الحاضرين بلجان تحكيم مسابقات المهرجان، ويشهد حفل الافتتاح تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، بعدها يحتفي المهرجان بالنجم المصري الكندي مينا مسعود. يعرض فيلم الافتتاح Ad Astra بطولة براد بيت وتأليف وإخراج جيمس جراي. والذي عرض في مسابقة مهرجان