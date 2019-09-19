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تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
مؤتمر الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي
مؤتمر الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي
ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.
ومن ثم يبدأ تعريف الحاضرين بلجان تحكيم مسابقات المهرجان، ويشهد حفل الافتتاح تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، بعدها يحتفي المهرجان بالنجم المصري الكندي مينا مسعود. يعرض فيلم الافتتاح Ad Astra بطولة براد بيت وتأليف وإخراج جيمس جراي. والذي عرض في مسابقة مهرجان
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محمد رمضان (2)

رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (5)

النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
Downton Abbey

في 10 دقائق.. اعرف تفاصيل فيلم Downton Abbey

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما المنتظر "Downton Abbey"، التريلر الرسمي، الذي يستعرض من خلال ملخصا شاملا أحداث الفيلم بطريقة تشويقية في نحو 10 دقائق، قبل أيام من عرضه في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قررت الشركة طرحه بدور العرض يوم 20 سبتمبر الجارى، وتدور أحداث الإعلان الترويجي، في شكل حوار بين اثنان من الشخصيات الرئيسية في الفليم، وهما جيم كارتر وفيليز لوجان، إذ يستعرضان كل المعلومات التي يحتاج المشاهد معرفتها عن أحداث الفيلم المرتقب.
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محمد رمضان (2)

رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (5)

النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
فيلم- هذه- ليلتي (2)

الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
اورنچ -مصر -ترعى -مهرجان -الجونة السينمائي -في --دورته- الثالثة‎

أورنچ مصر ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

أعلنت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادراتها الدائمة لتنمية المجتمع المصري ودعم الحركة الثقافية والفنية في مصر.
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