رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد سوبر الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، تم تعديل موعدها، وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الجبلاية تلقى خطابًا منذ قليل من الأمن يفيد طلب تقديم المباراة لمدة ساعة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الجبلاية، لتقام في السابعة مساءً بدلا من الثامنة.
وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، كشف في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد». كما أكد
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مؤمن زكريا يبدأ رحلة علاجه في ألمانيا

غادر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج هناك، ورافق زكريا في هذه الرحلة أحمد يحيى وكيل اللاعب، إذ سيتم عرضه على فريق طبي هناك لمتابعة حالته وتشخيص مرضه تمهيدًا للعلاج والعودة للملاعب. وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، إذ أعير لنادي أحد السعودي، لكن النادي فسخ تعاقده معه، ليعود للمارد الأحمر، ولم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية للموسم الجديد بسبب الإصابة.
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منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف «الفيفا»

واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ولم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني فيما حل راقصو السامبا في المركز الثالث وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين. وعلى المستوى الإفريقي ظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف بالمركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ29، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًّا دون أي تغيير خلف نيجيريا 34 والجزائر 38 والمغرب 39.
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رودريجيز يتمسك بأمل النجاح مع الفريق الملكي

تمسك الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة. وكان خاميس رودريجيز أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال نجم الفريق الملكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل أنها حدثت الآن وليس في أوقات حاسمة من الموسم".
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

الأهلي يكشف لـ«التحرير» الموعد الجديد لموقعة السوبر

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الموعد النهائي الخاص بمباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018) والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفًا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد».
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مرتضى منصور يعلن تغيير موعد موقعة السوبر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقديم موعد مواجهة السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018) بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» المُذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، بدلا من إقامتها في الساعة الثامنة مساء.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
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