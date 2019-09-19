اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد سوبر الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

الأهلي والزمالك

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، تم تعديل موعدها، وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الجبلاية تلقى خطابًا منذ قليل من الأمن يفيد طلب تقديم المباراة لمدة ساعة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الجبلاية، لتقام في السابعة مساءً بدلا من الثامنة.

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، كشف في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد». كما أكد

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، كشف في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلا من الثامنة»، مضيفا: «تلقيت اتصالات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد».



كما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» المُذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، بدلًا من إقامتها في الساعة الثامنة مساءً.



ويخوض الأهلى قمة السوبر المصري بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017/ 2018) وفي المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم.