الدولار يواصل تراجعه وينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرشين ليسجل نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل