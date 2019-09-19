مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

تحرير:شيماء رشاد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

مدبولي في بورسعيد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتفقد "مدبولي" الديوان العام بعد تطويره وافتتاح عدد من أقسامه، وبرفقته عدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. كما رافقه