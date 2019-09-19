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مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

تحرير:شيماء رشاد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل رئيس مجلس الوزراء فور وصوله للديوان العام، لتفقد مبنى الديوان بعد تطويره وافتتاح عدد من أقسامه، وبرفقته عدد من الوزراء ومنهم: اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم
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المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
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فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.
رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
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رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
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نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.
مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
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