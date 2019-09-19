مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

تحرير:شيماء رشاد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

اجتماع مجلس المحافظين

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل رئيس مجلس الوزراء فور وصوله للديوان العام، لتفقد مبنى الديوان بعد تطويره وافتتاح عدد من أقسامه، وبرفقته عدد من الوزراء ومنهم: اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم