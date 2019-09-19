انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
انقلاب ميكروباص- أرشيفية
تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
المعاينة الأولية كشفت عن أنه في أثناء سير سيارة أجرة"ميكروباص" قادمة من مركز كرداسة في طريقها إلى قصر العيني بوسط المدينة مرورا بجامعة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ بسبب بقعة من السولار بالطريق، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق وإصابة السائق وعدد من الركاب.
منتصف الأسبوع الجاري تفقد اللواء
المعاينة الأولية كشفت عن أنه في أثناء سير سيارة أجرة"ميكروباص" قادمة من مركز كرداسة في طريقها إلى قصر العيني بوسط المدينة مرورا بجامعة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ بسبب بقعة من السولار بالطريق، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق وإصابة السائق وعدد من الركاب.
منتصف الأسبوع الجاري تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محور صفط اللبن، رافقه اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من الأعمال التى تتم أعلى المحور، مؤكدًا أنه سيتم تدعيم الجانب الأيسر من المحور بحواجز خرسانية ومراجعة جميع الحواجز المتواجدة حاليا للتأكد من كفاءتها.
وأشار المحافظ إلى أنه جار دعم المحور بوسائل أمان إضافية، تشمل زيادة المطبات الهوائية ومهدئات السرعات إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة ورادارات حديثة للحد من السرعات ومراقبتها.