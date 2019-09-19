انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

انقلاب ميكروباص- أرشيفية

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه في أثناء سير سيارة أجرة"ميكروباص" قادمة من مركز كرداسة في طريقها إلى قصر العيني بوسط المدينة مرورا بجامعة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ بسبب بقعة من السولار بالطريق، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق وإصابة السائق وعدد من الركاب. منتصف الأسبوع الجاري تفقد اللواء