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رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
محمد رمضان
محمد رمضان
ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
بينما تضم الطائرة التى وصلت قبل قليل إلى مدينة الجونة، عددا كبيرا من النجوم "بسمة، محمد كريم، ميساء المغربي، روجينا، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلهام شاهين، أحمد حاتم، محمد العدل، تامر هجرس، أحمد الفيشاوي وزوجته، شريف رمزي وزوجته، شريف منير، نور"، وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة.
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تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.
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النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
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في 10 دقائق.. اعرف تفاصيل فيلم Downton Abbey

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما المنتظر "Downton Abbey"، التريلر الرسمي، الذي يستعرض من خلال ملخصا شاملا أحداث الفيلم بطريقة تشويقية في نحو 10 دقائق، قبل أيام من عرضه في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قررت الشركة طرحه بدور العرض يوم 20 سبتمبر الجارى، وتدور أحداث الإعلان الترويجي، في شكل حوار بين اثنان من الشخصيات الرئيسية في الفليم، وهما جيم كارتر وفيليز لوجان، إذ يستعرضان كل المعلومات التي يحتاج المشاهد معرفتها عن أحداث الفيلم المرتقب.
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مؤتمر -مهرجان -الجونة (1)

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (5)

النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
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أحدث ظهور لزوجة محمود عبد العزيز الأولى (صور)

نشر الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الصور لعائلته أثناء حضورهم مناسبة عائلية، وسجلت الصور الظهور الأحدث لوالدته (جيلان) الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتى ابتعدت تماما عن الأضواء منذ أن وقع الطلاق بينها وبين الراحل، وحتى زوجه بعدها من الإعلامية بوسي شلبي، وعلق "محمد" على الصور قائلا: «مع أخى ووالدتى والأستاذ عبد العزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)».
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