رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.

بينما تضم الطائرة التى وصلت قبل قليل إلى مدينة الجونة، عددا كبيرا من النجوم "بسمة، محمد كريم، ميساء المغربي، روجينا، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلهام شاهين، أحمد حاتم، محمد العدل، تامر هجرس، أحمد الفيشاوي وزوجته، شريف رمزي وزوجته، شريف منير، نور"، وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة.