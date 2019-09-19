بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

الدعوة للانضمام إلى جانتس هي انعكاس واضح للوعد الذي قطعه نتنياهو في حملته الانتخابية بقيادة ائتلاف يميني يضم أحزابًا متشددة، وأخرى قومية دينية.

تحرير:أحمد سليمان ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

نتنياهو وجانتس

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إلى أن نتنياهو دعا جانتس إلى مقابلته في أقرب وقت ممكن لبدء عملية تشكيل ائتلاف بينهما. وهو ما يؤكد التقارير الصحفية التي أكدت هذا الأمر، اليوم الخميس، حيث اتصل مكتب رئيس الوزراء بمساعدي جانتس للتخطيط لاجتماع فردي يوم الخميس. وقال نتنياهو: "تتوقع الأمة منا، كلينا،