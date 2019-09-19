رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

تحرير:التحرير ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

هجوم أفغانستان

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الغارة نفذت بهدف تدمير مخبأ لمسلحي تنظيم "داعش" وضربت صدفة مزارعين قرب مزرعة، حسب رويترز. بينما أقرت وزارة الدفاع الأفغانية بقصف سلاح الجو التابع لها للمنطقة، لكن دون الكشف عن حصيلة القتلى، بينما لم تعلق القوات الأمريكية في أفغانستان على الحادث. يذكر أن حركة طالبان أعلنت أول