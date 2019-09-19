جريمة

الجريمة مش كاملة.. حل لغز «جثة القضبان»

تحرير:محمد مجلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
قتل- صورة أرشيفية
قتل- صورة أرشيفية
دبت الخلافات بينهم وبسبب بطشه الشديد قرروا التخلص منه فقتلوه ولفوا الجثة بقطعة قماش ووضعوها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم في جمع القمامة وألقوها على شريط السكة الحديد لتبدو كأن القطار صدمه. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور على عامل مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم بمنطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، إذ بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص نتيجة اصطدام القطار به، في أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزة من مكان غير مخصص للمشاة.
وتبين أن 5 أشخاص وراء الواقعة تم ضبطهم بينهم مسجل شقى خطر، متهم فى 18 قضية، وآخر وزوجته، بالإضافة إلى شخص خامس، جميعهم عمال جمع قمامة. بمواجهتهم اعترفوا بوجود خلاف بينهم والمجنى عليه إذ وقعت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى على أثرها المتوفى على أحد المتهمين بسلاح أبيض كان بحوزته بشقة سكنية محل الواقعة. وأضاف
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إحباط تهريب 4 ملايين لعبة نارية باسم موظف في سفارة

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، محاولة تهريب بضائع محظورة بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام موظف بإحدى سفارات الدول العربية مقيم بالزمالك القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد.
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تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
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انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
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الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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إعدام طالب قتل والديه وأخته بمبيد حشري في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني حامد سالم، والمستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن، بالإعدام شنقا للمتهم "أ. خ. م" طالب؛ لقتله والديه وشقيقته. تعود الواقعة في القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة 2597 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما يحتوي على مبيد حشري بدائرة القسم.
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قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
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«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
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حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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