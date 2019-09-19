الجريمة مش كاملة.. حل لغز «جثة القضبان»

تحرير:محمد مجلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

قتل- صورة أرشيفية

دبت الخلافات بينهم وبسبب بطشه الشديد قرروا التخلص منه فقتلوه ولفوا الجثة بقطعة قماش ووضعوها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم في جمع القمامة وألقوها على شريط السكة الحديد لتبدو كأن القطار صدمه. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور على عامل مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم بمنطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، إذ بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص نتيجة اصطدام القطار به، في أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزة من مكان غير مخصص للمشاة.

وتبين أن 5 أشخاص وراء الواقعة تم ضبطهم بينهم مسجل شقى خطر، متهم فى 18 قضية، وآخر وزوجته، بالإضافة إلى شخص خامس، جميعهم عمال جمع قمامة. بمواجهتهم اعترفوا بوجود خلاف بينهم والمجنى عليه إذ وقعت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى على أثرها المتوفى على أحد المتهمين بسلاح أبيض كان بحوزته بشقة سكنية محل الواقعة. وأضاف