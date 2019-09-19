جريمة

تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
10 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، واجهت لهيب ألسنة النيران التي امتدت لأمتار، وتبين نشوب الحريق بمصنع على مساحة 200 متر، مكون من طابق واحد، محاط بسور من الصاج. حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران من الجهات الأربع؛ مما سمح لفريق بالدلوف إلى الداخل وصولا إلى مصدر الحريق؛
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الألعاب-النارية

إحباط تهريب 4 ملايين لعبة نارية باسم موظف في سفارة

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، محاولة تهريب بضائع محظورة بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام موظف بإحدى سفارات الدول العربية مقيم بالزمالك القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد.
طعن-بالسكين

الجريمة مش كاملة.. حل لغز «جثة القضبان»

دبت الخلافات بينهم وبسبب بطشه الشديد قرروا التخلص منه فقتلوه ولفوا الجثة بقطعة قماش ووضعوها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم في جمع القمامة وألقوها على شريط السكة الحديد لتبدو كأن القطار صدمه. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور على عامل مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم بمنطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، إذ بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص نتيجة اصطدام القطار به، في أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزة من مكان غير مخصص للمشاة.
انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
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الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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اختناق- من -الغاز

ليس تسرب غاز.. سر اختناق عمال مصنع ملابس بالفيوم

أعلنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإ|ثنين، أنها قامت بفحص مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين من الفحص عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية. وكان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم قد تلقى بلاغا اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.
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نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
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تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
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ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
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