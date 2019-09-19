تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

حريق- أرشيفية

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.

10 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، واجهت لهيب ألسنة النيران التي امتدت لأمتار، وتبين نشوب الحريق بمصنع على مساحة 200 متر، مكون من طابق واحد، محاط بسور من الصاج. حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران من الجهات الأربع؛ مما سمح لفريق بالدلوف إلى الداخل وصولا إلى مصدر الحريق؛