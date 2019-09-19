سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تدفع السعودية الدول للمشاركة في حماية الملاحة؟

واشنطن رأت أن انضمام الرياض للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية من شأنه القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة
تحرير:وفاء بسيوني ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
تحالف دولي لتأمين الملاحة البحرية
تحالف دولي لتأمين الملاحة البحرية
أصبحت حماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي مع بدء استهداف الناقلات النفطية في مياه الخليج منذ شهر يونيو الماضي. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة بحرية دولية تعمل على تأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.
جاء تشكيل التحالف بعد وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران، وخاصة أن هذه الهجمات جاءت بعد فترة وجيزة من فرض العقوبات الأمريكية على صادرات طهران النفطية. عمليات هذا التحالف ستغطي
اقرأ المزيد
السعودية

السعودية تعلق على إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إمكانية الرد عسكريا على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط، والتي ألقت باللوم على إيران. وقال السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
قوات-اسرائيلية

إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

فرنسا ترسل 7 خبراء عسكريين للتحقيق في هجوم أرامكو

أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إرسال 7 خبراء إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط، السبت. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أدان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال لا تخفف من حدة التوتر ولكنها تزيد من خطر النزاع في المنطقة العربية. وأوضح لو دريان أنهم علموا باقتراح السلطات السعودية مشاركة خبراء دوليين وخبراء من الأمم المتحدة في معاينة الوضع ميدانيا والمشاركة في التحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية بشأن هذا الهجوم.
صحف-سودانية

صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
دونالد ترامب

ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا." وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
انصار-الله-فى-اليمن

بيان سعودي إماراتي عن اليمن: يجب وقف عدوان الحوثي

أكدت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف العربي والأطراف التي نشبت بينها الفتنة. وأوضحت السعودية والإمارات في بيان لهما، أنه من الضروري التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى. وتابع البيان: "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف اليمنية على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org