فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.

وأضاف مدكور، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أن من يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة، منوها إلى أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه، إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز. يذكر أن وزير التموين، أكد يوم الجمعة الماضي،