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فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
بطاقة التموين - صورة أرشيفية
بطاقة التموين - صورة أرشيفية
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.
وأضاف مدكور، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أن من يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة، منوها إلى أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه، إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز. يذكر أن وزير التموين، أكد يوم الجمعة الماضي،
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المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
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مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
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المصيلحي: تحسين البنية التحتية للتجارة ستخفض الأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تغيير مفهوم التجارة الداخلية في مصر، وأنه حتى يتم ضبط الأسعار وتحسين الجودة ووجود سعر عادل؛ يجب أن تكون البنية الأساسية سليمة، مؤكدًا أنه لا توجد بنية أساسية للتجارة في السلع وعمليات النقل والفاقد، مما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية ستوفر كل ما سبق مما يعمل على تقليل الهادر من السلع وإيصال السلعة بسعر عادل للمستهلك، جاء ذلك خلال مؤتمر حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
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وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر

قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر، مضيفا أن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر، وذلك بحسب تصريحات له لوكالة "رويترز". يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح في إنفوجراف نشره، في أغسطس الماضي، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019.
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رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
بطاقات-تموينية

أسبوع الحسم.. التموين تبدأ فرز تظلمات حذف المواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلم من الحذف من بطاقات التموين، وذلك بعد فتحه لنحو شهر كامل بعد الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة للحذف والتى أطلق عليها "الاستحقاق"، وشملت 4 مراحل متصلة ومتتابعة واشتملت على عدد من الضوابط والمعايير التى يحصل المواطن بموجبها على الدعم التمويني، وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمى لها أنها أخطرت المواطنين بالمشكلات والبنود التى تم حذفهم وفقا لها، ثم تبدأ بعد ذلك الحذف النهائى بدايةً من 1 سبتمبر المقبل بعد انتهاء مهلة نظر التظلمات المقدمة.
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