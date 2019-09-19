إحباط تهريب 4 ملايين لعبة نارية باسم موظف في سفارة

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

صورة أرشيفية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، محاولة تهريب بضائع محظورة بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام موظف بإحدى سفارات الدول العربية مقيم بالزمالك القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد.

حسب التحريات مشمول الرسالة عبارة عن 4 ملايين عبوة من الألعاب النارية والشماريخ، كميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن، أقلام ليزر، رادع شخصى، علب هواتف محمولة فارغة، وقد بلغ وزن الحاوية 16 طنا. عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، إذ أسفرت أعمالها عن ضبط 4 ملايين عبوة من الشماريخ