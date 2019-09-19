شجعها وقدرها.. عوض زوجتك تعبها مع الأولاد في المدارس

حتى تتمكن زوجتك من الاستمرار في القيام بواجباتها نحوك ونحو اسرتك يجب أن توفر لها عدد من الاحتياجات الهامة التي تمكننا من ذلك فما هي هذه الاحتياجات؟

تحرير:إسراء طعواش ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تعبيرية

هناك أهداف عديدة يرغب كل من الزوج والزوجة تحقيقها عند الزواج، فهم يرغبون في تكوين أسرة والحصول على الاستقرار وتربية الأطفال بشكل سليم، وتحقيق التوافق الأسري. ويحاول كل من الزوج والزوجة بذل جهد كبير من أجل تحقيق هذه الأهداف ولكي تتحقق توجد احتياجات يجب أن يوفرها كل طرف للآخر من أجل استمرار الحياة بينهم، ومع بداية العام الدراسي الجديد تقع مسئولية إعداد الأطفال وتحضيرهم للذهاب للمدارس، والمساعدة في كتابة الواجبات المدرسية، علاوة على تحضير الأطعمة على عاتق الزوجة، لذا يجب على الزوج تقدير ذلك وتوفير بعض الاحتياجات لها.

1- الشعور بالحب من أهم الأشياء التي تحتاج لها الزوجة من زوجها حتى تستمر حياتهما الزوجية ليتمكنوا من تحقيق السعادة لاسرتهم هي أن تشعر بالحب من زوجها وأن يعبر لها عنه فهو يساعدها على تقديم المزيد من الحب له وان تبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق اهدافهم وتحمل الصعوبات الكثيرة التي تواجههم اثناء ذلك. 2- الحوار