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شجعها وقدرها.. عوض زوجتك تعبها مع الأولاد في المدارس

حتى تتمكن زوجتك من الاستمرار في القيام بواجباتها نحوك ونحو اسرتك يجب أن توفر لها عدد من الاحتياجات الهامة التي تمكننا من ذلك فما هي هذه الاحتياجات؟
تحرير:إسراء طعواش ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تعبيرية
تعبيرية
هناك أهداف عديدة يرغب كل من الزوج والزوجة تحقيقها عند الزواج، فهم يرغبون في تكوين أسرة والحصول على الاستقرار وتربية الأطفال بشكل سليم، وتحقيق التوافق الأسري. ويحاول كل من الزوج والزوجة بذل جهد كبير من أجل تحقيق هذه الأهداف ولكي تتحقق توجد احتياجات يجب أن يوفرها كل طرف للآخر من أجل استمرار الحياة بينهم، ومع بداية العام الدراسي الجديد تقع مسئولية إعداد الأطفال وتحضيرهم للذهاب للمدارس، والمساعدة في كتابة الواجبات المدرسية، علاوة على تحضير الأطعمة على عاتق الزوجة، لذا يجب على الزوج تقدير ذلك وتوفير بعض الاحتياجات لها.
1- الشعور بالحب من أهم الأشياء التي تحتاج لها الزوجة من زوجها حتى تستمر حياتهما الزوجية ليتمكنوا من تحقيق السعادة لاسرتهم هي أن تشعر بالحب من زوجها وأن يعبر لها عنه فهو يساعدها على تقديم المزيد من الحب له وان تبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق اهدافهم وتحمل الصعوبات الكثيرة التي تواجههم اثناء ذلك. 2- الحوار
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ساعد طفلك على التوافق مع المدرسة بهذه الطرق

مع بداية الدراسة تبدأ مشكلات كثيرة في الظهور مع أبنائنا، فأغلبهم يفضل الإجازة والراحة واللعب على المدرسة وكذلك متابعة الدروس، ونلاحظ أيضا فى بعض الأطفال عدم قدرتهم على التكيف مع المدرسة والاهتمام بالدروس كما يفعل الأطفال الآخرون، ويحتاج هؤلاء الأطفال منا إلى الاهتمام والمساعدة حتى يتمكنوا من تخطي سوء التكيف ليتمكنوا أيضا من الاستفادة من المدرسة، ويمكننا التعرف على هؤلاء الأطفال من خلال عدة مظاهر يمكن ملاحظتها عليهم، وكذلك مساعدتهم بعدة طرق بسيطة، فكيف يمكن ذلك؟
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ما مميزات مواليد سبتمبر؟.. يعيشون فترة أطول

منذ أيام بدأ شهر سبتمبر، يقال دائمًا إنه شهر الأميرات والجميلات، وذلك لعدة عوامل، أولها أن الصيف يعلن انتهاءه في القريب العاجل، مع تطاير نسمات الخريف في الهواء، تتميز هذه الفترة باالهدوء والسكون، كما أن من يولدون في هذا الشهر يشتركون في بعض الصفات، على سبيل المثال المرونة والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، ويميلون أيضًا إلى العزلة والتجلي في لحظات الليل المتأخرة، لو أمعنت النظر، ستجد أنها صفات برج العذراء، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".
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استغلي ذهاب طفلك للمدرسة ومارسي هذه الأنشطة

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