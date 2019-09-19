شجعها وقدرها.. عوض زوجتك تعبها مع الأولاد في المدارس

حتى تتمكن زوجتك من الاستمرار في القيام بواجباتها نحوك ونحو اسرتك يجب أن توفر لها عدد من الاحتياجات الهامة التي تمكننا من ذلك فما هي هذه الاحتياجات؟
هناك أهداف عديدة يرغب كل من الزوج والزوجة تحقيقها عند الزواج، فهم يرغبون في تكوين أسرة والحصول على الاستقرار وتربية الأطفال بشكل سليم، وتحقيق التوافق الأسري.
ويحاول كل من الزوج والزوجة بذل جهد كبير من أجل تحقيق هذه الأهداف ولكي تتحقق توجد احتياجات يجب أن يوفرها كل طرف للآخر من أجل استمرار الحياة بينهم، ومع بداية العام الدراسي الجديد تقع مسئولية إعداد الأطفال وتحضيرهم للذهاب للمدارس، والمساعدة في كتابة الواجبات المدرسية، علاوة على تحضير الأطعمة على عاتق الزوجة، لذا يجب على الزوج تقدير ذلك وتوفير بعض الاحتياجات لها.
1-
الشعور بالحب
من أهم الأشياء التي
تحتاج لها الزوجة من زوجها حتى تستمر حياتهما الزوجية ليتمكنوا من تحقيق السعادة
لاسرتهم هي أن تشعر بالحب من زوجها وأن يعبر لها عنه فهو يساعدها على تقديم
المزيد من الحب له وان تبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق اهدافهم وتحمل الصعوبات الكثيرة التي تواجههم اثناء ذلك.
2-
الحوار
1-
الشعور بالحب
من أهم الأشياء التي
تحتاج لها الزوجة من زوجها حتى تستمر حياتهما الزوجية ليتمكنوا من تحقيق السعادة
لاسرتهم هي أن تشعر بالحب من زوجها وأن يعبر لها عنه فهو يساعدها على تقديم
المزيد من الحب له وان تبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق اهدافهم وتحمل الصعوبات الكثيرة التي تواجههم اثناء ذلك.
2-
الحوار المستمر بينهم
تحب المرأة أن يكون
هناك حوار ومحادثات مستمرة بينها وبين زوجها، وأن تكون أغلب هذه المحادثات تدور حول
أحداث يومها، وكذلك الأشخاص الذين تعاملت معهم والمشاعر المسيطرة عليهم تجاه اليوم، أي تحب أن تكون هي محور الحديث بينهم لان ذلك يشعرها باهتمام زوجها بها وبكل ما
يتعلق بها وهي من الأمور التي تسعدها بشكل كبير.
3-
الأمانة والصراحة
إذا فقدت الزوجة
أمانة الزوج وصراحته ووجدته يكذب عليها وغير امين معها فإنها تفقد واحد من أهم
الجوانب التي تساعد على استمرار الحياة الزوجية بينهم وهي الثقة وكذلك الأمان
والذي تحتاج لهم الزوجة بشدة حتى تتمكن من رعاية أسرتها بالزوجة التي لا تشعر
بالأمان مع زوجها لا تتمكن من الاستمرار في حياتها الزوجية معه، لذلك يجب على الزوج
أن يكون امين وصادق مع زوجته ليتمكن من حماية أسرته من الانهيار.
4-
الالتزام تجاه الاسرة
الزوجة تحب أن يكون
زوجها ملتزما بدوره تجاه أسرته سواء دوره تجاهها في توفير الحب والأمان والاهتمام
بها، أو التزامه تجاه أطفاله أي أن يقوم بدوره كاب لهم دون أي تقصير
في ذلك، وان يوفر لعائلته كل ما يحتاجون له من مشاعر تساعدهم على أن تكون الأسرة
سعيدة ولا تحب أن يقصر في أي من هذه الواجبات والأدوار حتى لا يؤثر على اسرتهم
بالإضافة إلي ان الزوجة تحب أن يكون زوجها يعتمد عليه بشكل كبير ليساعدها.
5-
التقدير والاحترام
يتمثل ذلك في
الاعتراف بدورها في رعاية الأسرة وتقدير مجهودها الذي تبذله من أجل ذلك، وكذلك
احترامها سواء أمام الآخرين أو فيما بينهم وعدم التقليل من هذا الاحترام لأي سبب او
خلاف بينهم وكذلك احترام رغباتها وارائها وعدم اهمالهم من اجل رغباته هو فقط ويساعد
ذلك الزوجة على احترامه وتقديره وزيادة حبها له ومحاولاتها لإسعاد وتوفير كافة
احتياجاته هو الآخر.
6-
التشجيع
تحب المرأة أن يكون
الرجل أو الزوج هو المصدر الأول للحصول على التشجيع والتوجيه لكي تستمر
في رعاية الأسرة والزوج، وكذلك لكي تستمر في العمل وتتقدم فيه وتطور قدراتها ومن
أجل ذلك هذا التشجيع يساعدها على الشعور بحبه واهتمامه وتقديره لها مساعدته لها
ودعمها وهي من الأمور الهامة التي تمكن الزوجة من زيادة حبها له.
7- تجنب إصدار الأحكام والهجوم عليها
من الأشياء التي
تحتاج لها الزوجة من زوجها هي تقبله لها بكل ما فيها من مشكلات
إلى جانب المميزات وتحب أيضا ان يبتعد عن إصدار الأحكام عليها في المواقف المختلفة
التي تمر بها بالإضافة إلى ابتعاده عن محاولة الهجوم عليها عند وقوعها في أي خطأ، بل تحب أن يكون متسامح وودود معها دائما.
وفي النهاية، يجب أن تتذكر أن زوجتك بحاجة لإحساسها بمشاركتك المسئولية معها، لذا حاول أن تساعدها في مهام المنزل، أو واجبات الأطفال.