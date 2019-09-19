اتحاد الكرة يصدم إيهاب جلال بسبب المصري

تحرير:أحمد بركات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

إيهاب جلال

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية رفضت تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري، والبالغ راتب شهرين، وعلمت «التحرير» اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء الأربعاء، الذي عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصري.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى. واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة

وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.



واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر فى تدريب المصرى البورسعيدي إلى أن يصل مجلس إدارة المصرى لاتفاق مع مدير فنى جديد للفريق، أم سيرحل بعد الإعلان رسميا عن توليه المهمة.



وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد أقال خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، عقب الخروج المهين من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا.

