رياضة

اتحاد الكرة يصدم إيهاب جلال بسبب المصري

تحرير:أحمد بركات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية رفضت تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري، والبالغ راتب شهرين، وعلمت «التحرير» اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء الأربعاء، الذي عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصري.
وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى. واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة
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حكم قمة السوبر.. شاهد على تتويج الزمالك وسقوط الأهلي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، إلى طاقم تحكيم ألماني، ويتكون الطاقم من فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش، وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال.. قاد ثورة المقاصة وأعاد هيبة المصري

استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء أمس الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد سوبر الأهلي والزمالك

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، تم تعديل موعدها، وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الجبلاية تلقى خطابًا منذ قليل من الأمن يفيد طلب تقديم المباراة لمدة ساعة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الجبلاية، لتقام في السابعة مساءً بدلا من الثامنة.
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ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل نهائي كأس مصر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتجاه لتأجيل نهائي كأس مصر، المحدد له 5 سبتمبر المقبل، وتابع أن بيراميدز سيخوض ربع النهائي يوم 2 سبتمبر قبل لقاء نصف النهائي بـ48 ساعة، ومن الصعب أن يلعب النهائي يوم 5. وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية.
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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.
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