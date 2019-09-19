مينا مسعود من القاهرة:العودة إلى أجمل المدن بالعالم

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

مينا مسعود

نشر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم Aladdin، الذي طرح مؤخرًا وحقق إيرادات ضخمة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب وصوله للقاهرة، وعلق عليها: «العودة إلى واحدة من أجمل المدن في العالم - القاهرة! مر وقت طويل»، وتأتي تلك الصورة فى إطار قدومه إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا لتوجه إلى مدينة الجونة، من أجل المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان عمرو منسى، المدير التنفيذى للمهرجان، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن "مينا" تم توجيه له الدعوة واستجابه على الفور، لافتا إلى أنه لن يتقاضى أجرًا على ذلك.

مينا مسعود ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما في كندا، ولعب دور "علاء الدين Aladdin" في النسخة الواقعية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، كما لعب شخصية طارق القصار في المسلسل التلفيزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".