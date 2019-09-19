وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
مصريون في الأردن - صورة أرشيفية
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عقدت في القاهرة، في يوليو الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عقدت في القاهرة، في يوليو الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها، وبمناسبة إعلان وزارة العمل في الأردن عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل سارٍ، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك بدءا من 22 سبتمبر الجاري، ولمدة 60 يوما.
كما أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل في المحافظات الأردنية المقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة، علما بأن كل من السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة، ستقدمان كل المساعدة لكافة المواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.
وناشدت الوزارة أهالي المواطنين المصريين المقيمين في الأردن التواصل مع أبنائهم فى الأردن، لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية بإتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب وتقنين أوضاعها، وضرورة الاستفادة منها، والحصول على تصريح عمل سارِ في مجال النشاط الذي يمارسه المواطن (زراعة، تشييد، خدمات متعلقة بالنقل.. إلخ)، والحرص على تجديده سنويا، بما يكفل للمواطن وضعا قانونيا سليما، ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.
وأكدت على حرصها على حماية حقوق المواطنين المصريين العاملين في الخارج وتقنين أوضاعهم، ووقوف كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج على أهبة الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك، مطالبة المواطنين المصريين في الخارج بالقيام بالإجراءات اللازمة من جانبهم لتحقيق نفس الهدف.