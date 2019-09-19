سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
مصريون في الأردن - صورة أرشيفية
مصريون في الأردن - صورة أرشيفية
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عقدت في القاهرة، في يوليو الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب
اقرأ المزيد
دار-القضاء-العالى

النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه في دار القضاء

تسلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد، صباح اليوم الخميس، مهام منصبه، إذ توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي، وذلك لمباشرة مهام عمله، وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب. ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها، ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبا. وانتهت مهام عمل المستشار نبيل صادق رسميا، أمس الأربعاء، ويستمر النائب العام الجديد في موقعه 4 سنوات، لا يتم تجديدها وفقا للدستور والقانون.
انقطاع-مياه

السبت.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن قطع المياه عن عدة مناطق، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف، ومساكن الضباط، ومنطقة المصانع بعزبة زين، ومنطقة الملاء بعزبة الوالدة، وعزبة الهجانة، وعزبة الصفيح بالمعصرة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح بعد غد السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.
رئيس-مجلس-الوزراء-يترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين-ببورسعيد (4)

مدبولي: 5 محافظات تستعد لدخول منظومة التأمين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة. وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والعديد من المحافظين.
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.
اقرأ المزيد من الأخبار
لاجئون سوريون - أرشيفية

عودة نحو 1.6 ألف لاجئ سوري لبلدهم من الأردن ولبنان

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الخميس، عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا، من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ24 الساعة الأخيرة. وذكر المركز في بيان له: "عاد خلال الـ24 الساعة الماضية، 1625 لاجئا إلى سوريا، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 419 شخصًا (125 امرأة و214 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1206 أشخاص (362 امرأة و615 طفلا)"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو عام 2018 الماضي، بلغ 396.4 ألف شخص.
سامح-شكري-وزير-الخارجية-ونظيره-الأردني-أيمن-الصفدي (1)

شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
السيسي (2)

السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
قمة-الدول-السبع (5)

بعد حديث السيسي عن تغير المناخ.. كيف تتأثر مصر؟

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية تغير المناخ أمام جلسة «المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات» المنعقدة على هامش قمة السبع التى اختتمت أعمالها أمس فى فرنسا، موضحا أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم رفع مستوى تعهداتنا فى التصدى له، موضحا أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تغير المناخ رغم أنها مسئولة عن نسبة ضيئلة من إجمالى الانبعاثات العالمية. وشدد السيسى على التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف مع آثار المناخ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org