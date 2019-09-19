السبت.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن قطع المياه عن عدة مناطق، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف، ومساكن الضباط، ومنطقة المصانع بعزبة زين، ومنطقة الملاء بعزبة الوالدة، وعزبة الهجانة، وعزبة الصفيح بالمعصرة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح بعد غد السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة، بأصحاب الخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في محيط هذه المناطق ويمكن طلبها من خلال الاتصال على الخط الساخن 125.وفي ذات السياق، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب في نحو 11 منطقة