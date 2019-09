بعد التعادل مع أتلتيكو.. رونالدو يوجه رسالة للجماهير

تحرير:محمد جمال ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

رونالدو

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، برسالة طمأنة لجماهير البيانكونيري عقب التعادل الأخير مع أتلتيكو مدريد الإسبانى فى المباراة التى جمعتهم أمس الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بنتيجة 2-2 . وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سنواصل العمل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا". وعاد يوفنتوس من العاصمة المدريدية، بنقطة وحيدة وذلك بعد خطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة، بالجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

View this post on Instagram We will keep working hard to achieve our goals #finoallafine A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 19, 2019 at 2:58am PDT وسجل لصالح أتلتيكو كل من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز أتلتيكو