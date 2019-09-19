رياضة

بعد التعادل مع أتلتيكو.. رونالدو يوجه رسالة للجماهير

تحرير:محمد جمال ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
رونالدو
رونالدو
بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، برسالة طمأنة لجماهير البيانكونيري عقب التعادل الأخير مع أتلتيكو مدريد الإسبانى فى المباراة التى جمعتهم أمس الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بنتيجة 2-2 . وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سنواصل العمل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا". وعاد يوفنتوس من العاصمة المدريدية، بنقطة وحيدة وذلك بعد خطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة، بالجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.
View this post on Instagram We will keep working hard to achieve our goals #finoallafine A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 19, 2019 at 2:58am PDT وسجل لصالح أتلتيكو كل من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز أتلتيكو
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حسام-البدرى

5 مرشحون.. تعرف على جهاز البدري لقيادة المنتخب

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، ومن المقرر ان يعلن الجبلاية تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات، وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أبرز المرشحين للعمل مع حسام البدري في الجهاز الفني لمنتخب مصر، مشيرا إلى المرشحين هم أحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفى، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربًا للحراس، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
حسام-البدرى

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا لمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
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دوري- ابطال -اوروبا (7)

اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
أتلتيكو مدريد - يوفنتوس (1)

أتلتيكو في مهمة انتقامية أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لصدام الموسم الماضي في دور الـ16، والذي حسمه اليوفي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، ويشارك أتلتيكو في دور المجموعات للموسم السابع على التوالي، بينما يشارك اليوفي للمرة الثامنة تواليا، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام الأندية الإيطالية، مسجلًا في تلك المباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.
يوفنتوس

ضربة موجعة.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالصليبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعرض جورجيو كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لركبة قدمه اليمنى، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، جاء هذا في بيان نشره النادي منذ قليل، عبر صفتحه الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مؤكدًا فيه أن اللاعب شعر بالآم شديدة في ركبته اليمني خلال مران الفريق، ليغادر التدريبات ويخضع فوراً لفحص طبي شامل، وأكدت نتيجة الاختبارات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإيطالي تعرض كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
فان-دايك‎

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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