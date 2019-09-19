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النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه في دار القضاء

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
دار القضاء العالي - صورة أرشيفية
دار القضاء العالي - صورة أرشيفية
تسلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد، صباح اليوم الخميس، مهام منصبه، إذ توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي، وذلك لمباشرة مهام عمله، وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب. ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها، ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبا. وانتهت مهام عمل المستشار نبيل صادق رسميا، أمس الأربعاء، ويستمر النائب العام الجديد في موقعه 4 سنوات، لا يتم تجديدها وفقا للدستور والقانون.
ومن المنتظر أن يشغل النائب العام المستشار حمادة الصاوى عدة مواقع بعد توليه منصبه رسميا، إذ يشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى طوال الأربع سنوات المقبلة، ويرأس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات المصرية، بالإضافة لعضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية.وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986،
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انقطاع-مياه

السبت.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن قطع المياه عن عدة مناطق، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف، ومساكن الضباط، ومنطقة المصانع بعزبة زين، ومنطقة الملاء بعزبة الوالدة، وعزبة الهجانة، وعزبة الصفيح بالمعصرة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح بعد غد السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.
المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
رئيس-مجلس-الوزراء-يترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين-ببورسعيد (4)

مدبولي: 5 محافظات تستعد لدخول منظومة التأمين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة. وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والعديد من المحافظين.
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فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.
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قمر-صناعى

الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما. وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى
سد-النهضة (1)

إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
السيسي (2)

السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
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