النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه في دار القضاء

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

دار القضاء العالي - صورة أرشيفية

تسلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد، صباح اليوم الخميس، مهام منصبه، إذ توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي، وذلك لمباشرة مهام عمله، وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب. ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها، ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبا. وانتهت مهام عمل المستشار نبيل صادق رسميا، أمس الأربعاء، ويستمر النائب العام الجديد في موقعه 4 سنوات، لا يتم تجديدها وفقا للدستور والقانون.

ومن المنتظر أن يشغل النائب العام المستشار حمادة الصاوى عدة مواقع بعد توليه منصبه رسميا، إذ يشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى طوال الأربع سنوات المقبلة، ويرأس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات المصرية، بالإضافة لعضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية.وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986،